Por que o Wrexham conquistou os torcedores americanos? Ryan Reynolds tem todos a bordo

Mquaisquer sobrancelhas foram levantadas no futebol britânico quando foi anunciado que Ryan Reynolds e Rob McElhenney estavam comprando Wrexham e ter um interesse controlado na condução das operações do clube.

Era uma história que já se viu inúmeras vezes: um rico compra um clube sem sorte com vagas promessas de riquezas e promoções e geralmente ele falha antes mesmo de alguém se familiarizar com as mudanças.

Essas mudanças geralmente incluem planos de expansão de estádios fracassados ​​e até mesmo documentários de televisão imprudentes, mas a dupla de Hollywood no País de Gales parece ter acertado as coisas como Wrexham parece pronto para voltar à Liga de Futebol.

Mas por que tem o Wrexham projeto conquistou corações e mentes na América? É claro ver por que os torcedores locais levariam Reynolds a sério, tal foi o sucesso inicial do clube com a dupla no comando, mas foi bizarro ver torcedores do outro lado da lagoa adotando o Wrexham como seu segundo time.

Reynolds tem uma surpresa para os torcedores americanos do Wrexham

Com a popularidade do clube crescendo nos Estados Unidos, Ryan Reynolds procurou aproveitar ao máximo as oportunidades potenciais de patrocínio no país.

como muitos esperam Wrexham para ser um clube da Football League novamente no verão, foi anunciado que a estrela de ‘Deadpool’ tinha uma surpresa para os americanos que haviam levado Wrexham aos seus corações.

“Wrexham AFC: Chegando à América,” Reynolds postado no Twitter.

A surpresa foi, de fato, a confirmação de que, após vários vazamentos, o clube galês viajaria para os Estados Unidos como parte de seus planos de pré-temporada.

eles vão enfrentar Manchester United em uma das partidas na América do Norte, que deve atrair uma grande multidão, dada a popularidade do clube de futebol de maior sucesso da Inglaterra.

Reynold‘s conseguiu entender a importância do futebol desde que assumiu o Wrexham e usou seu brilhantismo absoluto no mundo da multimídia para trazer Wrexham na vanguarda da consciência das pessoas.

As pessoas na América do Norte querem saber o que Reynolds está fazendo, ele tem um carisma que é contagiante.

Então, quando essa atitude se traduz em propriedade do clube de futebol, as pessoas também se interessam por isso. Ele acertou o marketing espetacularmente nos Estados Unidos, até mesmo incentivando sites populares de futebol dos EUA a adicionar páginas de destino específicas para Wrexham-notícias relacionadas.

Contanto que ele mantenha sua parte no acordo no Reino Unido, garantindo que a equipe seja administrada adequadamente e seja bem-sucedida, o céu realmente é o limite para a popularidade do Wrexham nos Estados Unidos, que pode trazer riquezas incalculáveis.