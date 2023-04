Porsche 963 de Tom Brady estreará no Campeonato Mundial de Endurance

Tele 6 horas de spa – que começa no sábado – vai estrear um carro especial: o Porsche 963 com o nº 38 da equipa JOTA, um dos mais potentes da categoria LMP2, que agora dá o salto para os Hipercarros.

Dois dos seus três pilotos são oficiais da Porsche, o português António Félix da Costa e os chineses Yifei Yeacompanhado pelos britânicos will stevens, que tem experiência na Fórmula 1. Os três vão competir na corrida belga como preparação para as 24 Horas de Le Mans.

Tom Brady é um patrocinador

O que torna esse carro especial, além de ser o primeiro Hipercarro particular (de uma montadora) a desembarcar no WEC 2023, é um de seus patrocinadores: BRADY.

Sim, estrela da NFL Tom Bradyque, com a marca de roupas esportivas que leva seu sobrenome, quis se envolver em outra de suas grandes paixões: o mundo do automobilismo.

“Sou um grande fã do automobilismo há muito tempo, e para BRADY agora fazer parte do Hertz Team JOTA como o futuro do design e vestuário do automobilismo é uma oportunidade incrivelmente emocionante”, diz ele.

Brady também está se unindo à Hertz, uma empresa de aluguel de carros que acompanhou o lendário quarterback dos Patriots e Buccaneers durante parte de sua carreira.

Além de ilustre, este Hypercar é um dos mais atraentes e espetaculares do grid, graças à cor dourada de sua carroceria. Até agora, seu design só foi visto em um show car, mas hoje pudemos vê-lo em toda a sua glória nas primeiras sessões de treinos em Spa Francorchamps