Post Malone aborda a perda de peso e diz aos fãs que não está drogado

post malone está cansado de ver as pessoas vinculando sua recente perda de peso ao resultado do uso de drogas … em vez disso, atribuindo seu novo visual esbelto ao desempenho e à escolha de um estilo de vida mais saudável em meio à sua “vida de pai”.

Post escreveu: “Estou me divertindo muito me apresentando e nunca me senti tão saudável. Acho que a vida do pai começou e decidi chutar refrigerante e começar a comer melhor para poder ficar por perto por muito tempo para este anjinho .”