Post Malone cria designs personalizados para o restaurante Cane’s em Utah

post malone está levando seu amor por frango empanado para o próximo nível … projetando um restaurante Raising Cane’s perto de sua propriedade em Utah, completo com seu próprio item de menu especial.

A corrente de frango empanado disse ao TMZ … O restaurante personalizado de Post abrirá na quinta-feira em Midvale, Utah, e é o ponto culminante do amor de longa data do rapper pelos dedos de frango de Cane e sua amizade com o fundador do restaurante Todd Graves.

RC diz que depois que Post se mudou para Utah, ele pediu pessoalmente a Todd a localização de um Cane perto de seu enorme berço, até se oferecendo para projetar todos os aspectos do restaurante sozinho … desde a sala de jantar até os banheiros, exterior e paisagismo.

Lembre-se … Post e Todd são muito próximos, com Todd fazendo uma participação especial no videoclipe “Motley Crew” de 2021 de Post.

Como você pode ver, o restaurante reformado agora está envolto em rosa sólido com imagens de tatuagem Post Malone e uma torre “1” de aço inoxidável escovado. O piso interno e as paredes também são rosa sólido, e a janela brilha à noite.

Há também memorabilia de Post Malone exibida nas paredes da sala de jantar … incluindo as roupas que ele usou no Grammy Awards de 2019 e na sessão de fotos da revista Billboard de 2022. Algumas das guitarras pessoais de Post também estão emolduradas e penduradas no interior.

Como Post é um grande fã de armaduras medievais, ele projetou os banheiros para parecer o interior de um castelo medieval… e há até uma armadura medieval gótica dentro.

Post Malone também gosta muito de pong de cerveja … e a sala de jantar tem um sistema de trilhos com bolas de pingue-pongue cor-de-rosa passando por … com filtros que mudam de cor e luminárias.

No estacionamento, Post colocou um clássico Ford F250 1974 envolto em prata escovada como um acessório permanente … completo com uma placa personalizada.

Naturalmente, há toneladas de produtos com o tema Post Malone … incluindo uma máquina de venda automática embrulhada em vinil rosa com camisetas, gorros, meias, bolas de pingue-pongue, ímãs, chaveiros, copos de aço e palhetas de guitarra

Além da reformulação do design do Post Malone, este local também está servindo sua popular Caniac Box, o “Posty Way” … 2 fatias de torrada do Texas, sal e pimenta extras embalados e uma mistura de chá / limonada sem açúcar para acompanhar tudo.

A Raising Cane’s diz que as pessoas que pedem o “Posty Way” recebem a refeição com um guardanapo Post Malone, adesivo de decalque e 32 onças. copo de colecionador.