Post Malone marca a maioria dos singles de diamante RIAA de todos os tempos com seu 8º

post malone acabei de ver 3 de suas faixas ultrapassarem a marca de 10 milhões de vendas – quebrando Bruno Mars ‘ recorde anterior para se tornar o artista com o maior número de singles certificados pela RIAA Diamond!!!

É outro grande W para a carreira já condecorada de Post … sua faixa “Sunflower” da trilha sonora de “Spider-Man: Across the Spider-Verse” é a maior música da RIAA de todos os tempos com 17x platina!