Post Malone nega que esteja usando drogas em meio a grande perda de peso: ‘Meu cérebro está em um lugar ruim’

hip-hop artista post malone recentemente despertou preocupação com algumas fotos que ele postou que mostram que ele perdeu bastante peso. Dado que muitos o julgam simplesmente por sua aparência, eles imediatamente fazem suposições ou conjecturas sobre o possível uso de drogas. Mas post malone decidiu falar sobre esses rumores e ofereceu uma atualização do motivo pelo qual ele perdeu peso. Acontece que se tornar pai o ajudou a ficar longe de substâncias e álcool. Ainda em junho, o rapper anunciou o nascimento de sua filha e tem falado constantemente sobre o quanto a paternidade o mudou entre seus círculos mais próximos.

Isso é o que post malone escreveu: “Eu queria dizer que não estou usando drogas, muitas pessoas me perguntam sobre minha perda de peso e eu suponho, performance no palco. Estou me divertindo muito me apresentando, e Nunca me senti mais saudável. Acho que a vida do pai começou e decidi chutar refrigerante e começar a comer melhor para poder ficar por perto por um longo tempo para este anjinho. Em seguida, fumo e cerveja, mas gosto de me considerar um cara paciente… lol! Estou tão animado para compartilhar com vocês, obrigado por sua paciência e apoio a todos. vocês fazem meu coração bater… meu cérebro está em um lugar super legal, e eu sou o Estou mais feliz há muito tempo. Se você está passando por um momento difícil ou precisa de um pouco de amor, posso dizer que você é amado mais do que imagina, e continue arrasando.

Post Malone passado com abuso de substâncias

post malone costumava ser um festeiro, como qualquer outro artista famoso que segue esse caminho. Houve momentos de luta para ele, mas tornar-se pai faz isso com as pessoas, fundamenta você e faz você entender que outras vidas dependem do seu sucesso. Felizmente, Malone foi capaz de perceber isso rapidamente porque existem inúmeras histórias tristes de outros artistas que não fizeram e não estão mais conosco. post malone é um dos talentos mais disruptivos da cena hip-hop da última década, queremos que ele continue mostrando seus talentos para o mundo inteiro.