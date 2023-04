Posto de Atendimento ao Trabalhador oferta novas vagas de EMPREGOS em Atibaia – SP

As vagas de empregos estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento a critério do PAT

A Prefeitura Municipal de Atibaia/SP via Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) oferta abertura de novas vagas de empregos para profissionais em diversos níveis de escolaridade e áreas de formação.

Confira abaixo as oportunidades:

CARGOS Churrasqueiro (1 vaga) Consultor de vendas (3 vagas) Controlador de acesso (13 vagas) Costureira em geral (5 vagas) Ajudante de carga e descarga (1 vaga) Ajudante de farmácia (6) Ajudante de obras (2) Almoxarife (1) Analista administrativo (estágio) (3) Vendedor de materiais de construção (2) Vendedor de mercadorias (2) Vendedor externo (2) Vendedor interno (8) Zelador (1) Cozinheira (4) Cozinheira em restaurante de indústria (1) Cuidador de idosos (3) Cuidador de pessoas idosas e dependentes (1) Eletricista de manutenção industrial (1) Empregada doméstica (3) Empregado de expedição (1) Assistente comercial (2) Assistente de vendas (1) Atendente de balcão (2) Atendente de lanchonete (21) Manicure (13) Mecânico de refrigeração de ar condicionado (1) Meio oficial de cozinha (10) Montador de muro pré-fabricado (1) Oficial de cozinha (2) Operador de caixa (16) Operador de injetora de plástico (6) Operador de loja (10) Operador de serviços automotivos (1) Operador de vendas (2) Auxiliar de faturamento (2) Auxiliar de limpeza (2) Auxiliar de linha de produção (18) Auxiliar de logística (3) Auxiliar de manutenção predial (1) Auxiliar de montagem (5) Técnico de manutenção industrial (1) Técnico de vendas no comércio do exterior (1) Técnico instalador de fibra óptica (7) Técnico(a) de enfermagem (10) Vendedor de call-center (2) Atendente de lojas (2) Auxiliar administrativo (3) Auxiliar administrativo e previdenciário (1) Auxiliar de cozinha (5) Auxiliar de eletrotécnico (1) Auxiliar de veterinário (estágio) (1) Auxiliar fiscal (1) Balconista (10) Carpinteiro (2) Caseiro (2) Analista de centro de distribuição (1) Analista de marketing (estágio) (2) Analista fiscal (4) Armador de ferragens na construção civil (2) Assistente administrativo (1) Enfermeiro(a) (10) Estágio em engenharia (1) Estoquista (10) Farmacêutico (3) Frentista (2) Garçom (2) Instrutor de informática e hardware (1) Jardineiro (1) Líder de loja (2) Líder de produção em confecção (1) Montador hidráulico (1) Motofretista (1) Motoqueiro entregador (2) Motorista de caminhão (1) Auxiliar de produção (3) Auxiliar de produção de blocos de cimento (1) Auxiliar de sala em berçário (1) Auxiliar de serralheiro (2) Auxiliar de vendas (2) Pedreiro (2) Pizzaiolo (2) Representante comercial autônomo (2) Selecionador de materiais recicláveis (2) Servente de obras (6) Auxiliar de enfermagem (10) Auxiliar de escritório (1) Auxiliar de expedição (8) VAGAS exclusivas para PCD Atendente de lanchonete (2) Assistente administrativo (3)

Sobre o PAT

Os Postos de Atendimento ao Trabalhador (PATs) são uma rede de atendimento do Governo do Estado de São Paulo que concentra serviços gratuitos à população, sendo centros de referência das políticas públicas de geração de emprego e renda.

Estão presentes em todas as regiões do Estado, inclusive em unidades do Poupatempo.

As unidades PATs fornecem informações e orientações ao trabalhador e auxilia os empregadores na busca de nos profissionais, proporcionando o encontro de ambos entre quem procura emprego e quem tem uma vaga, entre outros serviços.

via saopaulo.gov

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço da prefeitura municipal e cadastra-se no cargo desejado.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

Mais oportunidades de emprego: Clique aqui