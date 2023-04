Potencializando a Preparação para o ENEM 2023: Dicas para o Sucesso!

O ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, surgiu em 1998 como uma ferramenta de avaliação dos estudantes que haviam terminado o ensino médio.

Atualmente, a prova é aplicada todos os anos pelo INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

O ENEM é considerado uma das provas mais importantes de todo o país. Todos os anos, milhares de estudantes fazem o exame em um dos diversos centros de aplicação no Brasil.

É claro que nós sabemos que a preparação para o ENEM não é simples, uma vez que exige muita dedicação e esforço por parte do estudante. Porém, existem algumas dicas que podem te ajudar no seu processo de estudos.

Quer saber mais? Vamos conferir, a seguir, algumas dicas que irão potencializar a sua preparação para o ENEM 2023 e te ajudar a conseguir um bom desempenho na prova.

Saiba qual é o conteúdo cobrado no ENEM

A primeira coisa que você precisa saber antes de começar a estudar para o ENEM é quais são os conteúdos que podem ser abordados pelas questões da prova.

É fundamental que você saiba qual o conteúdo abordado pela prova para conseguir criar um plano de estudos efetivo e que irá te ajudar a estudar tudo que é necessário ao longo da sua preparação para o ENEM.

O exame é dividido em quatro áreas: Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. Não se esqueça também da prova de redação, que possui grande importância para a composição da nota final.

Nós já temos um guia completo sobre o ENEM 2023 em que mostramos alguns dos assuntos mais cobrados e a estrutura da prova. Você também pode conferir o nosso artigo sobre os conteúdos mais abordados por cada uma das matérias que fazem parte do ENEM.

Pratique a leitura

Lembre-se de que o ENEM é uma prova muito baseada na interpretação de texto, tanto nas questões de ciências humanas como naquelas de biológicas e exatas.

Dessa maneira, é fundamental que você pratique a sua leitura ao longo da preparação para o ENEM. Busque transformar a leitura em um hábito: leia jornais, revistas e livros com frequência para estimular a sua habilidade de interpretação de texto e, além disso, os seus repertórios para a redação do exame.

As atualidades são muito importantes



O ENEM costuma abordar acontecimentos relevantes do contexto em que vivemos. Dessa forma, é fundamental que você acompanhe as principais problemáticas relacionadas às atualidades.

Busque se manter sempre atualizado sobre os acontecimentos no Brasil e no mundo. Você pode fazer isso por meio da leitura de jornais e portais de notícias ou acompanhando programas de TV sobre atualidades.

Use outras ferramentas além daquelas tradicionais

Muitos estudantes usam somente materiais tradicionais e convencionais para a preparação rumo ao ENEM. É claro que eles funcionam, mas você também pode potencializar os seus estudos com outras ferramentas, especialmente aquelas online.

Você pode, por exemplo, inserir o uso de plataformas e sites dentro da sua preparação. Diversos são os sites que oferecem textos e exercícios gratuitos sobre o ENEM.

A redação deve ser uma prioridade

Nós já falamos isso, mas vamos falar de novo: a redação é uma das principais seções de toda a prova do ENEM, uma vez que ela impacta de forma significativa a nota final do estudante.

Assim, você não deve de jeito nenhum deixar a redação de lado. É fundamental que você conheça e domine a estrutura da redação do ENEM, bem como as competências avaliadas pelos corretores da prova.

Por fim, busque escrever pelo menos uma redação aos moldes do ENEM por semana e buscar a correção de um profissional especializado para te ajudar. Não se esqueça também de memorizar algumas opções de repertórios para consolidar os seus argumentos ao longo do seu texto.

ENEM 2023: atenção com as datas da prova

É claro que você não pode esquecer de nenhuma das datas que fazem parte do calendário do ENEM 2023. Confira as principais a seguir:

Inscrições : de 5 a 16 de junho;

Provas : 5 e 12 de novembro;

Resultados: 16 de janeiro de 2024.