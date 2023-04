Poupança: dicas para planejar o seu processo financeiro

A poupança pode ser considerada como parte resolutiva do fluxo financeiro do seu planejamento pessoal. No entanto, para isso, é necessário que tenha paciência com o seu processo e considere a poupança como parte de um conceito.

Como planejar o processo financeiro?

A viabilização de uma poupança não precisa ser feita de maneira inflexível, pois muitas pessoas abdicam da conta quando não podem direcioná-la de forma objetiva. Entretanto, é possível criar um processo positivo para que a poupança seja um conceito dentro do seu fluxo financeiro pessoal.

Dessa forma, é necessário considerar a frequência de depósitos para reforçar hábitos financeiramente saudáveis e sustentáveis.

Faça trocas econômicas

Através de pequenas trocas realizadas na sua rotina, poderá poupar os valores economizados, assim irá criar uma visualização tangível para destacar mudanças comportamentais.

O foco inicial do seu processo não deve ser em metas monetárias, já que a tendência é que essas mudanças impactem pouco em questões financeiras, visto que o mais importante dentro do seu processo é que a mudança seja consecutiva e resultado da sua disciplina.

Analise outras opções de investimentos em renda fixa

Com o passar do tempo, é viável refazer o seu processo e considerar outras possibilidades dentro do mercado de investimentos, como o tesouro direto, por exemplo. Além disso, muitas fintechs permitem que o cliente invista com rendimento de pelo menos 100% do CDI, diretamente na conta digital.

Independente de suas opções quanto ao mercado financeiro, é válido ressaltar a necessidade de criar um processo gradativo que contemple mudanças comportamentais quanto a seus hábitos de consumo, pois assim estará criando um caminho de grande valia para o seu sucesso.

Certamente, com o passar do tempo, poderá refazer o seu planejamento, de modo que a poupança seja resolutiva para suas finanças, considerando valores e metas fixas.

Não abdique de planejar o seu processo

Não deixe de realizar um processo planejado, pois ao deixar de planejar o seu processo, está deixando de lidar com situações que já ocorrem, independentemente da sua observação.

Portanto, faça um planejamento de forma gradativa e verifique a viabilidade de modificar processos, através do direcionamento da poupança flexível e gradativa.



Controle o seu fluxo financeiro

Utilizar um aplicativo de finanças pode ser interessante para o seu controle, pois o mais importante é que refaça o seu processo de forma periódica.

Lembre-se de que é possível obter sucesso de forma não linear. Portanto, não deixe de realizar um processo planejado para que a poupança seja um conceito orgânico no questionamento de seus impulsos de compra.

Rendimentos acima da poupança e cartão de crédito sem anuidade

A conta digital Neon oferece vários benefícios para o cliente, dentre os quais está o cartão de crédito sem anuidade. Confira alguns pontos relevantes para analisar a viabilidade de abrir uma conta na fintech!

confira as vantagens da conta digital Neon

De acordo com informações oficiais, na Neon o cliente pode obter o cartão de débito ou crédito. Quando a conta Neon é ativada, o cliente pode receber o cartão de débito. Segundo informa a fintech, a conta pode ser ativada com depósito ou através de algum crédito pré-aprovado.

Débito e crédito

Dessa forma, o cartão de débito é gerado na versão física e virtual. Assim sendo, o cartão físico é enviado para o endereço informado pelo cliente, ao passo que a versão virtual do cartão pode ser utilizada para compras online.

Além do cartão de débito, o cliente pode obter o cartão de crédito Neon. Basta solicitar dentro do app, na opção “crédito”. Por conseguinte, deve enviar as informações solicitadas e aguardar a análise de crédito da fintech.

Cartão sem anuidade

Assim como a função débito, o cartão de crédito da Neon é isento de anuidade e pode ser emitido na versão física e virtual. O cliente Neon também pode contar com cashback para ambas as funções.

A Neon explica que o cartão físico é utilizado para compras presenciais na maquininha. Dessa forma, o cliente pode realizar o pagamento através da senha.

Assim sendo, o cliente pode utilizar o cartão virtual através do app ou o cartão de débito, que também é gerado no aplicativo Neon. Além da facilidade para utilizar o cartão de crédito da fintech Neon, o cliente pode obter outras vantagens.