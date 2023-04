Montem foi Liga principal de futeboldia do prazo final da janela de transferência principal.

A temporada de 2023 tem apenas nove semanas, mas segunda-feira foi uma oportunidade final para as equipes adicionarem novos rostos antes da próxima janela, que abre em julho.

As maiores mudanças no prazo de transferência da MLS

Indiscutivelmente, a principal transferência a ser negociada no prazo de segunda-feira foi o veterano da MLS Justin Meram movendo-se de lago salgado real para Charlotte FC em troca de brasileiro André Shinyashikium ex-Rookie of the Year da MLS.

Meram, 34, é um Iraque internacional com mais de 300 jogos de experiência na MLS. O meio-campista esquerdo fez seis partidas pelo RSL nesta temporada, registrando uma assistência.

Em outro lugar, o Tripulação Colombo concluiu um acordo para Nova York FC deixado para trás Pintado Amundsen, um ex-vencedor da MLS Cup. O Houston Dynamo também adquiriu Nigéria juventude internacional Ibrahim Aliyu do clube croata NK Lokomotivapor quem marcou seis gols nesta temporada.

Por fim, o LA Galaxy adquiriu o zagueiro Mauricio Cuevas, do Club Brugge, da Bélgica. O jovem de 20 anos é um internacional juvenil dos Estados Unidos que originalmente saiu da academia do Galaxy.

O estado do jogo na MLS

As três primeiras equipes da Conferência Leste ficaram quietas no último dia, talvez satisfeitas com o início de suas respectivas temporadas.

Nova Inglaterra, Cincinnatie Atlanta United não fez grandes movimentos, enquanto o quarto cabeça-de-chave NYCFC apenas cedeu Amundsen no acordo com Columbus.

No oeste, São Luís, Seattle Sounderse os atuais campeões da MLS Cup Los Angeles FC mantiveram seus times intactos enquanto buscavam um posicionamento premium nos playoffs.