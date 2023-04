Pré-visualização dos jogos de azar do UFC Kansas City: Max Holloway pode voltar à forma contra Arnold Allen?

recém-saído de UFC 287a principal promoção de MMA do mundo retorna com outro evento Fight Night, desta vez em Kansas City, Missouri. Max Holloway e candidato em ascensão Arnold Allen, UFC Kansas City apresenta 14 lutas e vários cães vivos na mistura.

Como sempre, todas as probabilidades são cortesia de nossos amigos da DraftKings Sportsbook.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Apostas Diretas

Pedro Munhoz+170

Na semana passada, eu estava firmemente atrás de Adrian Yanez quando ele deu um grande passo na competição quando lutou contra Rob Font. Isso explodiu na minha cara e agora estou tentando aprender uma lição.

Chris Gutiérrez é um lutador empolgante e promissor, que está invicto há oito lutas, mas Munhoz é um grande passo na competição. Sim, Munhoz perdeu quatro das seis lutas anteriores, mas assim como com Font na semana passada, todas as derrotas foram contra a elite da elite da divisão. Acrescente que Munhoz é o único cara no peso-galo que pode não apenas igualar a habilidade de chute baixo de Gutiérrez, mas superá-la, e ele é um azarão muito vivo nesta luta.

Dustin Jacoby-155

Azamat Murzakanov pode estar invicto, mas não estou de forma alguma convencido do lutador russo. Murzakanov estava a caminho de perder para Tafon Nchukwi antes de acertar o nocaute voador na terceira rodada, e suas vitórias na carreira não foram contra uma competição particularmente grande. Enquanto isso, Jacoby parece sensacional desde que voltou ao UFC em 2020, e se não fosse por perder uma decisão dividida ruim em sua luta mais recente, ele estaria 7-0-1 no UFC ao longo desse tempo. Em uma luta que deve ser disputada principalmente em pé, dou preferência ao homem que é o técnico de limpeza e tem algumas vantagens físicas claras também. Sou a favor do ex-kickboxer do Glory, Jacoby.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Prop Bets

Arnold Allen por Decisão, +330

O Pai Tempo vem para todos nós, e acredito que ele está aqui por causa de Max Holloway.

Embora tenha apenas 31 anos, Holloway luta profissionalmente há 13 anos. Isso é mais ou menos na época em que geralmente começamos a ver uma queda nos lutadores e, com base em sua trilogia de luta com Alexander Volkanovski, acho que isso já está acontecendo. Holloway estava nu naquela luta, de uma forma que não havia feito nas duas vezes anteriores, e acho que uma queda no atletismo é parcialmente culpada. O corpo tem apenas alguns quilômetros percorridos e Max teve uma estrada difícil, principalmente ultimamente.

Allen, por sua vez, está certamente mais fresco e sua corrida ultimamente o viu lidar com muito pouca adversidade. “Todo-Poderoso” é extremamente completo (pense em um Rory MacDonald peso-pena) e seu principal problema tem sido a falta de ataque dinâmico. Isso ainda pode ser problemático aqui, mas contra um lento Holloway, Allen pode competir em pé no início e acho que encontrar quedas nas últimas rodadas para se afastar. Max é tão duro quanto parece, tendo sido finalizado apenas uma vez em sua carreira, então espero que este chegue à buzina final.

Edson Barboza por KO/TKO/DQ, +380

Como mencionado acima, estou tentando aprender algumas lições esta semana. No UFC 287, os astutos veteranos enfrentaram os jovens estreantes dando um grande salto na competição, e Barboza tem a chance de fazer o mesmo contra Billy Quarantillo. Porque se você acha que Rob Font ou Pedro Munhoz tiveram uma dura fase de competição, basta dar uma olhada no currículo de Barboza. Em sua corrida no UFC, Barboza enfrentou indiscutivelmente a força mais difícil da agenda de qualquer lutador, ponto final. Seis ex-campeões, um punhado de candidatos ao título e basicamente ninguém fora do top 10, por mais de uma década! Isso é insano. “Billy Q”, em contraste, perdeu para o único top 15 que ele já enfrentou.

Quarantillo é empolgante e dinâmico, mas não liga muito para a defesa, e Barboza continua sendo um lutador explosivo e perigoso. Nos últimos anos, quando enfrentou uma concorrência menor, Barboza conseguiu fazer o trabalho e certamente terá oportunidades de vencer o Quarantillo. A dúvida é se o brasileiro ainda tem. A esse preço, estou disposto a apostar que sim.

Foto de Carmen Mandato/Getty Images

Aposta da Semana

Max Holloway/Arnold Allen Mais de 1,5 Rounds, -450

Holloway chegou a uma decisão (em lutas de cinco rounds) em cada uma de suas sete lutas anteriores. Ele passou de 1,5 rounds em 25 de suas 30 lutas profissionais. Allen acertou abaixo desse número em suas duas últimas lutas, mas antes disso foi 11 seguidas sem finalizar cedo. Fácil.

Bill Algeo/TJBrown acima de 1,5 rodadas, -400

Em suas 12 lutas combinadas dentro do UFC, Algeo e Brown só falharam em eclipsar 7 minutos e 30 segundos uma vez, uma paralisação de canto para Algeo em 1:50 do segundo round. Se Herbert Burns tivesse optado por continuar lutando, esses dois seriam perfeitos em sua busca por mais de 1,5s.

Joselyn Edwards/Lúcia Pudilova Mais de 2,5 rodadas, -305

Em cinco lutas no UFC, Edwards chegou a cinco decisões consecutivas. Pudilova, por sua vez, foi à decisão em 12 de suas 14 lutas anteriores. Ficarei surpreso se isso não for para os juízes.

Acumule essas duas apostas juntas para -135 chances.

Foto de Chris Unger/Zuffa LLC

Tiro Longo da Semana

Tanner Boser para vencer por decisão dividida ou majoritária, +1400

Em primeiro lugar, vamos reconhecer que Boser está parecendo muito mais esbelto do que o normal enquanto se prepara para sua estreia nos meio-pesados. Bom para ele.

Em segundo lugar, deixe-me explicar a aposta. Sobre Sem apostas barradas, Tenho experimentado uma coisa que chamo de aposta ChatGPT. É exatamente o que parece, e esta semana, ChatGPT está dizendo que Boser vai ganhar uma decisão muito disputada sobre Ion Cutelaba. Quem sou eu para discutir com as máquinas? Além disso, essa aposta realmente parece viável, já que Cutelaba joga a pia da cozinha cedo e inevitavelmente desaparece tarde, o que significa que os scorecards podem ficar malucos – algo com o qual Boser está um pouco acostumado neste momento, com quatro de suas 30 lutas de carreira terminando em divisão. ou ação majoritária.

Este é o raciocínio mais sólido de todos os tempos? Claro que não. Mas é uma aposta divertida para acompanhar o passeio, então siga se estiver interessado.

Embrulhar

Basicamente, empatamos na semana passada e quase atingimos nosso Long Shot of the Week, que teria sido o primeiro do ano. Infelizmente, a busca continua.

Até a próxima semana, aproveite as lutas, boa sorte e jogue com responsabilidade!

