Preço da gasolina pode aumentar nas próximas semanas; Veja os motivos!

Péssima notícia. Segundo Brendon Rodrigues, chefe de inovação e portfólio na ValeCard, a elevação do preço do petróleo após o anúncio dos cortes na produção pela Opep pode levar a um aumento nos preços da gasolina nas próximas semanas. Na notícia de hoje que acaba de sair, você poderá ver que ele ainda ressaltou que a Petrobras pode ser afetada por essa alta do mercado internacional.

“Nas próximas semanas poderemos ter uma alteração nesse cenário de queda de preços, haja vista que o preço do petróleo no mercado internacional está em alta e isso pode ser afetar o praticado pela Petrobras nas refinarias”, disse.

Apesar disso, até o momento, um levantamento realizado pela ValeCard indica que os preços médios de diesel, gasolina e etanol apresentaram queda nos postos de combustível brasileiros na última semana de março. A ValeCard é uma empresa especializada em soluções de gestão de frotas.

Preço médio do diesel

De acordo com uma pesquisa realizada em mais de 25 mil estabelecimentos credenciados em todo o Brasil, o preço médio do litro do óleo diesel S-10, o mais utilizado no país, apresentou uma queda de 1,07% na semana entre os dias 27 de março e 2 de abril de 2023, em comparação com a semana anterior. O valor médio registrado foi de R$ 6,121 por litro.

“O preço do diesel em março foi influenciado por duas reduções feitas pela Petrobras nas refinarias, a mais recente no dia 22 de março. Como as duas reduções somam 6,38% de queda, consideramos que ainda há espaço para que o preço no varejo caia mais nas próximas semanas”, disse Brendon Rodrigues, head de inovação e portfólio na ValeCard.

Mudança na política de preços da Petrobras

Em entrevista ao programa Conexão GloboNews, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que a Petrobras deve mudar sua política de preços de combustíveis, adotando diretrizes que se baseiam no mercado interno, em vez do mercado externo. A mudança na política de preços da estatal foi confirmada pelo ministro nesta quarta-feira (5).

“O tal PPI [Preço por Paridade de Importação] é um verdadeiro absurdo. Nós temos que ter o que eu tenho chamado de PCI, Preço de Competitividade Interno”, disse Alexandre Silveira.

De acordo com o ministro, a estatal já possui orientação para alterar as políticas de preço, no entanto, as mudanças devem começar a ser aplicadas após a assembleia geral da Petrobras, que deve ocorrer no final de abril.

“A Petrobras vai continuar sendo respeitada na sua governança, vai continuar sendo respeitada na sua natureza jurídica. Mas nós vamos exigir da Petrobras, como controladores da Petrobras, que ela respeite o povo brasileiro. Que ela cumpra o que está nas Lei das Estatais e na Constituição Federal, sua função estatal, que é criar um colchão de amortecimento nessas crises internacionais de preço dos combustíveis“, disse o ministro.

A expectativa do governo é que a mudança provoque uma redução entre R$ 0,22 e R$ 0,25 no valor do litro do diesel. Além disso, a Petrobras deve voltar a ter função de amortecimento visando diminuir o impacto de crises internacionais do Petróleo que acabam aumentando o valor de combustíveis como o diesel e a gasolina.