Preço do etanol cai mais uma vez em 18 estados e no DF

Usuários do etanol/álcool tiveram uma semana com preços oscilantes entre os dias 26 de março e 1º de abril. Na matéria de hoje você pode ver que, com os dados que acabaram de sair da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o preço médio deste combustível registrou uma redução em 18 estados e também no Distrito Federal (DF), o que é uma boa notícia para os brasileiros dessas localidades. Em algumas unidades a queda chegou a ultrapassar a marca dos 4%.

Por outro lado, a má notícia é que sete estados da federação registraram um aumento no preço médio do etanol/álcool, ao mesmo passo em que Alagoas foi a única unidade da federação que permaneceu em situação de estabilidade. As informações sobre a média de preços do combustível foram compiladas pelo AE-Taxas.

No estado mais populoso do país, que também é o maior produtor do combustível, o preço médio do litro do etanol caiu 0,53% nesta última semana. O valor médio era de R$ 3,79 e passou para R$ 3,77.

Foi em São Paulo que a ANP encontrou o preço mínimo nacional do litro do etanol: R$ 3,14.

O Piauí foi o estado da federação que registrou a maior queda no preço médio do litro do etanol. O valor caiu de R$ 4,69 para R$ 4,47. Estamos falando de um recuo de 4,69% em relação ao que estava posto na semana imediatamente anterior.

Outro estado nordestino que chamou atenção pelos números desta semana foi o Ceará. Nesta unidade da federação, se registrou nos últimos dias a maior alta de preços médios, passando de R$ 4,60 para R$ 4,70 o litro. Uma alta de 2,17%.

Alagoas tem preço máximo

Do ponto de vista percentual, Alagoas não tem a média de preços mais alta do país, mas é neste estado que a ANP encontrou o valor unitário mais alto do Brasil: R$ 6,50 em um posto.

Mato Grosso tem o menor preço médio

O estado que registrou o menor preço médio do etanol nesta semana foi o Mato Grosso. Nesta unidade da federação, o valor médio do litro está na casa dos R$ 3,63.

Amapá tem o maior preço médio



Por outro lado, o estado do Amapá apresentou o maior preço médio do país, com o litro custando R$ 5,07, em média.

Destaque nacional

Do ponto de vista nacional, o preço médio do litro do etanol registrou mais uma queda em relação à semana imediatamente anterior. O valor foi de R$ 3,92 para R$ 3,89. Estamos falando, portanto, de uma queda de 0,77%.

Contudo, é importante lembrar que a situação ainda não é das mais fáceis para os motoristas brasileiros. Hoje, eles estão em situação melhor do que a registrada na semana imediatamente anterior, mas a dificuldade ainda é grande.

Quando se compara a atual situação com a que se registrou em fevereiro, se observa que nenhuma das 27 unidades da federação vem registrando uma queda nos valores médios. Quando se compara com o ano passado, é possível afirmar que o etanol subiu 264%.

Reoneração do combustível

Desde o último dia 1º de março o etanol está sendo reonerado pelo Governo Federal. A decisão de voltar a taxar o combustível tem impacto direto na vida de milhões de brasileiros que estão tendo que gastar mais para abastecer os seus veículos em todas as partes do Brasil.