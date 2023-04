Prefeito Ronaldo Lopes anuncia criação do PROCON em Penedo

Gestor penedense está atendendo uma reivindicação do vereador Denys Reis e de toda população.

Na manhã desta terça-feira, 04 de abril, o Prefeito de Penedo, Ronaldo Lopes, participou do Programa do João Lucas, na rádio Penedo FM, e falou para os ouvintes sobre diversos avanços que a gestão Crescendo Com Seu Povo vem proporcionando durante esses dois anos de mandato.

Na oportunidade, Ronaldo Lopes confirmou que estará enviando para Câmara de Vereadores de Penedo, um projeto de lei que visa criar o PROCON no município ribeirinho. O mesmo declarou que está atendendo um requerimento antigo do edil, Denys Reis, que já foi diretor do PROCON na cidade de Arapiraca.

Ronaldo salientou ainda que é de fundamental importância a instalação desse órgão aqui na cidade, será mais uma instituição que poderá fiscalizar a empresa Águas do Sertão, pois ele tem conhecimento que diversos consumidores vêm criticando a alta taxa de água cobrada pela empresa.

“Como prefeitura eu não posso chegar lá e multar a Águas do Sertão por preço abusivo, mas o PROCON pode! Então nós estamos mandamos já na próxima semana, o projeto de criação do PROCON, já temos apoio da nossa bancada e será um local de apoio para essas pessoas que estão passando por problemas com a Águas do Sertão” disse o Prefeito Ronaldo Lopes.

