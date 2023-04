Prefeito Ronaldo Lopes investe em escola digna para o povo da zona rural de Penedo

Secom PMP

Famílias do povoado Prosperidade e comunidades próximas comemoram a realização de um sonho: os moradores da área rural de Penedo agora têm uma escola digna, equipada e estruturada, graças ao investimento em educação do governo Ronaldo Lopes/João Lucas.

A nova Escola Municipal de Educação Básica São João Batista não lembra, nem de longe, como era a unidade de ensino que atende do maternal à Educação para Jovens e Adultos (EJA). Tudo na unidade de ensino da Secretaria Municipal de Educação (Semed) é novo.

O investimento da gestão que trabalha para o povo do meio rural, como nunca se fez em Penedo, é de aproximadamente um milhão de reais. O valor destinado à reconstrução da escola viabilizou a super reforma entregue nesta quinta-feira, 20.

Ronaldo Lopes destacou que a obra foi um dos pedidos apresentados por líderes comunitários durante a campanha, assim como a ambulância exclusiva para a região – outro compromisso assumido e cumprido pelo prefeito penedense – e a manutenção das estradas, agora uma rotina de ações da Secretaria Municipal de Serviços Públicos.

O atendimento ao pleito da Prosperidade repercutido no Poder Legislativo Municipal também foi ressaltado pelo Vereador Rodrigo Regueira em seu pronunciamento. Ele, Derivan Thomaz, Ernande Pinheiro e Marcelo Pereira prestigiaram a solenidade, ao lado de secretários municipais e do comandante do 11º BPM, Tenente Coronel Wagner Coutinho.

Além de ser praticamente reconstruída do piso ao telhado, a Escola Municipal São João Batista ganhou caixas d’água embutidas, novas redes elétrica e hidráulica, muro ao redor, pátio coberto e mais espaços para servidores e estudantes.

Em breve, as salas terão condicionar de ar, etapa que depende da adequação solicitada à empresa Equatorial Energia. O Secretário de Educação Luciano Lucena agradeceu o apoio do Prefeito Ronaldo Lopes e da equipe da Semed, lembrando que as salas não tinham mais nem portas, só para exemplificar a situação em que se encontrava.

Luciano frisou ainda que os investimentos nas escolas da Semed estão atraindo estudantes das redes do Estado e particular, prova do alto padrão e da qualidade de ensino ofertados pela Prefeitura de Penedo.

Isso acontece porque o tratamento da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas para a zona rural é o mesmo que se vê na cidade, da estrutura ao transportes escolar, do material didático ao acesso às inovações tecnológicas. Professores e estudantes dispõem de internet e computadores na sala de aula, ferramentas indispensáveis para inserção no mundo atual.

“Quando chegamos aqui, na escola da Prosperidade, um morador veio falar comigo e disse que todos esperavam por isso há 25 anos e agora estamos vendo a felicidade no olhar de cada um. E sabe por que isso acontece? É fruto da boa escolha que o povo de Penedo fez e pode ter certeza que iremos fazer muito mais”, afirmou o Vice-Prefeito João Lucas.

“Nós temos um prefeito que é trabalhador, que é de Penedo, eu e ele somos penedenses, nascemos e moramos aqui e estamos prontos para continuar trabalhando por vocês”, acrescentou João Lucas durante a solenidade encerrada com lanche e show da cantora Maxylene Cruz em frente da nova escola da Prosperidade.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte, Fernando Vinícius e Assessoria Semed

Vídeo Ricardo Alves