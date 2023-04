Prefeito Ronaldo Lopes leva reivindicações do povo de Penedo para Brasília

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes cumpriu agenda de trabalho em Brasília durante a semana, levando para deputados e senadores alagoanos reivindicações da população penedense e das regiões do Baixo São Francisco e Litoral Sul.

Acompanhado pelo Secretário Executivo da Sesau Alagoas, Guilherme Lopes, Ronaldo assegurou recursos de emenda parlamentar para custeio da UPA e do Centro de Diagnósticos.

As estruturas sediadas em Penedo que também servem aos demais municípios da 6ª região de Saúde (Coruripe, Jequiá da Praia, Feliz Deserto, Piaçabuçu, Igreja Nova, Porto Real do Colégio e São Brás).

Político bem articulado e com portas abertas em todos os lugares, Ronaldo Lopes foi recebido pelos senadores Renan Calheiros e Rodrigo Cunha; os deputados federais reeleitos Marx Beltrão, Isnaldo Bulhões e Paulão; e os que estão iniciando o mandato, entre eles Rafael Brito e Luciano Amaral.

O Ministro dos Transportes e senador Renan Filho também atendeu o prefeito penedense em seu gabinete para tratar temas de interesse do povo de Penedo e cidades vizinhas. Lopes também esteve no DNIT para tratar do projeto ponte Penedo-Neópolis e foi atendido pelo Presidente do IPHAN, Leandro Grass.

“Foi a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente e mostrar a importância de investimentos para a nossa catedral diocesana, a Igreja do Rosário dos Pretos e o prédio da Associação Comercial”, informa sobre os pleitos amparados no êxito do PAC Cidades Históricas, coordenado em Penedo pelo engenheiro civil Ronaldo Lopes.

Além de ter cumprido todo o cronograma do PAC Cidades Históricas, dentro do prazo previsto e com a devida prestação de contas, Penedo comprova que merece novos aportes para o patrimônio tombado em nível nacional.

“Nós estamos entre os doze municípios do Brasil incluídos no programa Destinos Turísticos Inteligentes, sendo que apenas três são da região Nordeste, o que comprova a nossa capacidade técnica junto ao BID e Sebrae. E Penedo é a única do interior, as outras são as capitais Recife-PE e São Luís-MA”, explica Ronaldo Lopes sobre a vitória conquistada por meio de um edital rigoroso.

Outra justificativa levada ao IPHAN é a candidatura de Penedo para a rede mundial de Cidades Criativas, uma iniciativa da Unesco. A cidade histórica está se habilitando na categoria cinema entre as opções relacionadas com a economia criativa, setor que gera emprego e renda que tem recebido atenção especial do Prefeito Ronaldo Lopes.

Texto Fernando Vinícius