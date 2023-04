Prefeito Ronaldo Lopes mantém Penedo no Programa Cidade Empreendedora, do Sebrae

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes renovou a participação de Penedo no Programa Cidade Empreendedora, uma iniciativa do Sebrae Alagoas para somente 21 municípios do estado.

Durante o ato formalizado em Maceió nesta segunda-feira, 17, o gestor penedense foi acompanhado do Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), Pedro Felipe Queiroz; do Secretário Municipal de Turismo, Jair Galvão; e do Chefe do Gabinete Civil, Pedro Soares.

De acordo com o Sebrae Alagoas, o Programa Cidade Empreendedora ajuda na construção de um ambiente favorável para o fortalecimento e desenvolvimento dos municípios habilitados.

Os participantes poderão acompanhar o monitoramento das ações e avanços da gestão do desenvolvimento no município a partir do game Cidade Empreendedora, criado durante a edição de 2021.

O game gera um plano de ação, dividido nos seguintes eixos estruturantes: Gestão Municipal, Lideranças Locais, Desburocratização, Sala do Empreendedor, Compras Governamentais, Empreendedorismo na Escola, Agricultura Familiar, Turismo e Artesanato, Inovação e Sustentabilidade.

Ao final do game, o Sebrae fará o reconhecimento dos municípios que se destacarem em cada um dos eixos. No ano passado, Penedo recebeu o Selo Prata do Sebrae pelo trabalho desenvolvido na Sala do Empreendedor.

Além de Penedo, participam Arapiraca, Batalha, Campo Alegre, Delmiro Gouveia, Jequiá da Praia, Junqueiro, Limoeiro de Anadia, Maceió, Maragogi, Marechal Deodoro, Palmeira dos Índios, Pão de Açúcar, Pilar, Piranhas, São José da Tapera, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos, São Sebastião, Taquarana e Teotônio Vilela.