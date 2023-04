PREFEITURA de Arroio Grande – RS abre Concurso público com SALÁRIO de até R$ 8,1 mil

A Prefeitura Municipal de Arroio Grande/RS faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior completo na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Professor Educação Física; Professor Educação Infantil; Professor Português; Professor Matemática; Professor Séries Iniciais; Psicopedagogo Institucional; Técnico Agrícola; Técnico de Enfermagem; Técnico de Segurança do Trabalho; Tesoureiro; Professor de Ciências; Professor de Educação Especial; Psicólogo; Médico Plantonista; e Médico Veterinário.

Agente Administrativo Auxiliar; Agente de Recursos Humanos; Arquivista; Assistente Social; Contador; Enfermeiro; Engenheiro Agrônomo; Engenheiro Ambiental; Farmacêutico; Merendeira; Monitor da Casa do Menor; Motorista; Odontólogo; Operário; Fiscal Sanitário; Fiscal Tributário; Fisioterapeuta; Inspetor de Disciplina; Médico; Médico Geral Comunitário; e Médico Pediatra.

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.376,82 a R$ 8.135,76 ao mês, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do concurso poderão se inscrever até às 18h do dia 8 de maio de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Legalle Concursos.

O valor da inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 180,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 13 de abril de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos gerais;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, legislação e conhecimentos gerais; porva prática para alguns cargos.

As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 23 de julho de 2023.

O concurso é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.



Atribuições

AGENTE ADMINISTRATIVO

Auxiliar Classificar documentos ou papéis em geral a serem protocolados; Protocolizar processos e documentos registrando entrada, saída e movimentação; Preparar índices e fichários-índices, de acordo com orientação recebida; Auxiliar no arquivamento de processos, documentos e papéis em geral, bem como nas tarefas de registro de dados em fichas ou processo de controle e pesquisas em arquivo; entre outras atividades.

AGENTE DE RECURSOS HUMANOS

Pesquisar, propor e executar projetos de diagnóstico e formulação de alternativas para organização e reorganização estrutural, operacional e administrativa; estudar e propor alternativas e normas para um desenvolvimento eficaz dos Sistemas Administrativos; acompanhar o desenvolvimento e implantação de sistemas de processamento eletrônico de dados; acompanhar e propor alternativas para o desenvolvimento da estrutura organizacional do Município; entre outras atividades.

ARQUIVISTA

Organizar a documentação com interesse administrativo, probatório, histórico e cultural, de acordo com sistemas de classificação da documentação; Manter os documentos, respeitando o esquema de organização original do arquivo; Intervir na análise de processos organizacionais adequando-os à respectiva produção documental; Definir e otimizar circuitos documentais e processos de controle dos documentos na organização; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023