PREFEITURA de Jatobá – PE promove Processo seletivo na área da Saúde

Edital oferta vagas de ensino médio completo para atuação no no Fundo Municipal de Saúde com salário de R$ 2.424,00 mês





No estado de Pernambuco, a Prefeitura Municipal de Jatobá promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o provimento de 14 vagas nos cargos de agente comunitário de saúde (9 vagas) e agente de combate às endemias (5 vagas). Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio completo para atuação no Fundo Municipal de Saúde. O salário oferecido mensal será de R$ 2.424,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais. INSCRIÇÃO Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até o dia 30 de abril de 2023, no endereço eletrônico da banca organizadora. O valor da inscrição está fixo em R$80,00. PROVAS Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas: prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e específicos; curso de formação inicial (caráter eliminatório). As avaliações objetivas serão realizadas no dia 21 de maio de 2023, nos períodos da manhã e tarde, com três horas de duração. O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração. Atribuições Realizar diagnóstico demográfico, social, cultural, ambiental, epidemiológico e sanitário do território em que atuam, contribuindo para o processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe;

Desenvolver atividades de promoção da saúde, de prevenção de doenças e agravos, em especial aqueles mais prevalentes no território, e de vigilância em saúde, por meio de visitas domiciliares regulares e de ações educativas individuais e coletivas, na UBS, no domicílio e outros espaços da comunidade, incluindo a investigação epidemiológica de casos suspeitos de doenças e agravos junto a outros profissionais da equipe quando necessário;

Realizar visitas domiciliares com periodicidade estabelecida no planejamento da equipe e conforme as necessidades de saúde da população, para o monitoramento da situação das famílias e indivíduos do território, com especial atenção às pessoas com agravos e condições que necessitem de maior número de visitas domiciliares;

Identificar e registrar situações que interfiram no curso das doenças ou que tenham importância epidemiológica relacionada aos fatores ambientais, realizando, quando necessário, bloqueio de transmissão de doenças infecciosas e agravos;

Orientar a comunidade sobre sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e medidas de prevenção individual e coletiva;

Identificar casos suspeitos de doenças e agravos, encaminhar os usuários para a unidade de saúde de referência, registrar e comunicar o fato à autoridade de saúde responsável pelo território; entre outras atividades. EDITAL nº 001/2023