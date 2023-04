Prefeitura de Penedo inicia campanha de vacinação contra gripe Influenza

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo iniciou o trabalho de vacinação contra a gripe Influenza, campanha de imunização que se estende até 31 de maio, prazo para alcançar pelo menos 90% do grupo prioritário, conforme determinação do Programa Nacional de Imunização (PNI) do Ministério da Saúde (MS).

O trabalho desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) começou pelos estabelecimentos de saúde. “Nós vacinamos desde o pessoal que trabalha na UPA até os atendentes das farmácias”, informa a Diretora de Epidemiologia e Imunização, Dhayanna Gabryella de Oliveira.

As creches também receberam a visita da equipe da SEMS (crianças com idade entre seis menos e menor de seis anos também fazem parte do grupo de prioritário). Faculdades, escolas públicas e particulares são os próximos locais a serem visitados para imunização dos docentes que atuam na sala de aula..

A campanha de vacinação contra Influenza é ainda direcionada para idosos, gestantes, puérperas, povos indígenas, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e caminhoneiros.

Também integram o grupo prioritário trabalhadores de transporte coletivo rodoviário, trabalhadores portuários, integrantes das forças de segurança e salvamento e das Forças Armadas, funcionários do sistema prisional, população privada de liberdade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Este ano, a campanha de vacinação contra a Influenza irá ocorrer em etapa única. No caso das crianças com seis meses a dois anos de idade que estejam sendo vacinadas pela primeira vez, deve ser aplicada uma segunda dose quatro semanas (30 dias) após a aplicação da primeira.