Prefeitura de Penedo lança calendário do pagamento de tributos 2023

Secom PMP

Em cada bairro e povoado de Penedo há investimentos realizados ou em execução para melhorar a qualidade de vida do povo, trabalho da gestão Ronaldo Lopes/João Lucas que devolve, na forma de benefícios, o que o município arrecada regularmente.

A aplicação correta dos impostos impulsiona o desenvolvimento de Penedo, com apoio da população que precisa estar atenta ao calendário 2023 de tributos (IPTU, ISSQN, TSU e TLF).

A Secretaria Municipal da Fazenda (SEMFAZ) informa as datas do cronograma que pode ser conferido no arquivo abaixo do texto e da disponibilidade do serviço no portal eletrônico da Prefeitura de Penedo, aba Cidadão/Portal do Contribuinte.

Vale ressaltar a disponibilidade do uso do pix e cartão para quitar os tributos.

CALENDÁRIO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS 2023