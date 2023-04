Prefeitura de Sooretama-ES Lança Processo Seletivo com 53 Oportunidades de Emprego

A Prefeitura Municipal de Sooretama/ES anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 53 vagas para cargos de nível médio completo na administração municipal.

As vagas destinadas são para os cargos de Agente de Combate a Endemias (15 vagas); Agente Comunitário de Saúde (38 vagas) a fim de atuar nos seguintes locais: Dalvo (6 vagas); Juncado (6 vagas); Alegre (1 vaga); Centro (8 vagas); Moura (4 vagas); Salvador (4 vagas); e Chumbado (3 vagas).

O salário oferecido mensal será no valor de R$ 2.424,00 ao mês, mais R$ 500,00 de vale alimentação, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até às 15h do dia 15 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da AB Concursos. O valor da inscrição está fixo em R$35,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 25 de maio de 2023.

O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE

I – Trabalhar com adscrição de indivíduos e famílias em base geográfica definida e cadastrar todas as pessoas de sua área, man-tendo os dados atualizados no sistema de informação da Atenção Básica vigente, utilizando-os de forma sistemática, com apoio da equipe, para a análise da situação de saúde, considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, e priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

II – Utilizar instrumentos para a coleta de informações que apoiem no diagnóstico demográfico e sociocultural da comunidade;

III – Registrar, para fins de planejamento e acompanhamento das ações de saúde, os dados de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde, garantido o sigilo ético;

IV – Desenvolver ações que busquem a integração entre a equipe de saúde e a população adscrita à UBS, considerando as características e as finalidades do trabalho de acompanhamento de indivíduos e grupos sociais ou coletividades; entre outras atividades.

AGENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

I – Executar ações de campoparapesquisa entomológica, malacológica ou coleta de reservatórios de doenças;

II – Realizar cadastramento e atualização da base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção, intervenção e controle de doenças, incluindo, dentre outros, o recenseamento de animais e levantamento de índice amostral tecnicamente indicado;

III – Executar ações de controle de doenças utilizando as medidas de controle químico, biológico, manejo ambiental e outras ações de manejo integrado de vetores;

IV – Realizar e manter atualizados os mapas, croquis e o reconhecimento geográfico de seu território;

V – Executar ações de campo em projetos que visem avaliar novas metodologias de intervenção para prevenção e controle de doenças; entre outras atividades.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui