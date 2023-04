Prefeitura de Xaxim-SC Lança Processo Seletivo com Remuneração de até R$5,3 Mil

Em Santa Catarina, a Prefeitura Municipal de Xaxim anuncia abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de vagas em cargos de níveis fundamental completo, médio e superior completo.

As oportunidades são para os cargos de Fonoaudióloga; Terapeuta Ocupacional (1 vaga); Médico Veterinário; Fisioterapeuta; Professor (Futsal); Professor (Basquetebol); Professor (Xadrez); Professor (Karatê); Monitor do Abrigo Municipal; Agente Municipal de Trânsito (1 vaga); Agente Comunitário de Saúde – Núcleo de Abrangência 023- ESF Vila Diadema; Agente Comunitário de Saúde – Núcleo de Abrangência 010 – ESF Bairro Ari Lunardi; Professor (Handebol); Professor (Voleibol) (1 vaga); Motorista de Transporte Escolar/Desportivo (1 vaga); Arquiteto e Urbanista (1 vaga); e Professor (Futebol de Campo).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos varia entre R$ 1.376,58 a R$ 5.332,01 ao mês, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até às 14h do dia 17 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora WEDO. O valor da inscrição oscila entre R$ 80,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e específicos;

(caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, legislação, conhecimentos gerais e específicos; prova prática para o cargo de motorista de transporte escolar/desportivo.

As avaliações serão aplicadas no dia 4 de junho de 2023.

O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

Motorista de Transporte Escolar/Desportivo: Dirigir veículos de transporte de passageiros, como ônibus, micro ônibus e/ou similares; atuar no transporte municipal, intermunicipal e interestadual, quando for o caso, de alunos, atletas, idosos, entre outros; zelar pelo abastecimento, conservação e limpeza do veículo sob sua responsabilidade; efetuar pequenos reparos no veículo sob sua responsabilidade; entre outras atividades.

Professores (Secretaria Municipal de Esportes e Lazer): Atuar como professor/treinador na área desportiva nas mais diversas modalidades como: futebol de campo, futsal, voleibol, handebol, basquetebol, xadrez, Karatê; participar efetivamente das atividades, competições, programas e projetos desenvolvidos pela secretaria; elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo a proposta pedagógica da unidade; entre outras atividades.



Terapeuta Ocupacional: Planejar, desenvolver e avaliar os programas de terapia ocupacional junto a clientela de diversificada faixa etária, a fim de promover melhor qualidade de integração entre o indivíduo e o meio; participar da equipe multidisciplinar na elaboração de planejamento e execução de atividades de vigilância sanitária, epidemiológica e saúde do trabalhador; colaborar na elaboração e avaliação de pesquisas e programas de saúde, bem como promovendo a prevenção da deficiência física e mental; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 001/2023: clique aqui