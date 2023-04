“Preparando-se para as Grandes Provas do Brasil: Dicas do ENEM e Vestibulares”

ENEM e vestibulares: entenda como você pode se preparar para essas provas tão importantes

Milhares de estudantes brasileiros se preparam todos os anos para enfrentar algumas das maiores provas do país: os vestibulares e o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

É claro que nós sabemos que a preparação para essas provas pode ser um processo um pouco complicado: e é justamente por isso que o artigo de hoje separou um resumo completo com algumas dicas que poderão te ajudar. Confira!

O planejamento será o seu melhor amigo

Tenha em mente que uma das palavras-chave para quem quer conseguir se preparar de forma adequada e eficiente para o ENEM e os vestibulares é “planejamento”.

É importante que você faça um planejamento bem definido antes de começar o seu processo de estudos e de preparação. É claro que mudanças e imprevistos podem acontecer, mas saiba que ter um cronograma de estudos bem definido poderá fazer a diferença na sua preparação.

Para começar o seu planejamento, crie um cronograma de estudos (ou use um que já está pronto e que seja adequado para os seus objetivos) que contemple todas as matérias e temas cobrados na prova do seu interesse. Depois disso, divida o cronograma com horários diários e semanais para o estudo de cada uma das matérias.

Porém, não se esqueça de que você deve respeitar os seus próprios limites, separar horários para descanso e estabelecer metas que sejam realistas.

Por fim, podemos dizer que você irá precisar considerar o tempo disponível para estudo até o dia da prova e as matérias com as quais você tem mais dificuldade.

Revisar é muito importante

Além de estudar regularmente, é fundamental que você faça revisões periódicas do conteúdo que já foi estudado. Tenha em mente que a revisão irá te ajudar a fixar o conteúdo estudado e lembrar de temas que você pode ter esquecido.

A sua revisão pode ser feita de diversas formas: resumos, mapas mentais, esquemas, etc. Escolha a melhor para você e turbine a sua preparação para o ENEM e os vestibulares!

Inclua simulados na sua preparação

Você deve incluir simulados frequentes ao longo da toda a sua preparação, uma vez que eles são muito importantes para quem quer se preparar de forma eficiente para os vestibulares e o ENEM.

Fazer simulados com frequência pode ser um ótimo método de estudos. Com eles, você poderá testar seus conhecimentos e se familiarizar com o formato das provas. É recomendável fazer simulados com frequência, de preferência seguindo o tempo estabelecido nas provas oficiais.



Devemos ressaltar também que a prática constante de simulados irá te ajudar a identificar as suas dificuldades em relação aos diversos temas estudados. Com isso, você poderá focar os seus estudos nas áreas que precisa melhorar.

Tente fazer o seu simulado de forma realista para que ele seja ainda mais eficiente: fique isolado em um local silencioso e separe o mesmo tempo para a realização da prova que você terá no dia do exame oficial.

A redação possui um papel fundamental

Todos os estudantes que querem ter uma preparação efetiva para a prova do ENEM e dos vestibulares devem ter em mente que a redação é uma parte muito importante desses exames.

Dessa forma, é fundamental que você esteja preparado para escrever um bom texto, uma vez que parte importante da sua nota irá depender da pontuação obtida na prova de redação.

Busque praticar técnicas de produção textual com provas de anos anteriores. Não se esqueça de tentar conhecer os principais temas que podem ser cobrados, com um destaque para aqueles de atualidades, e memorizar repertórios estratégicos que podem ser usados em mais de um tema de redação.