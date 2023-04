Presidente Biden diz à multidão irlandesa para ‘lamber o mundo’ durante viagem internacional

Presidente Biden ou teve outra gafe na Irlanda na semana passada – ou ele realmente quer ficar com o resto do mundo … ou melhor, lamber.

Durante os últimos dias de sua viagem internacional à Irlanda, Joe fez comentários em um banquete na frente de funcionários do estado – e no final de seu discurso … ele fez um pedido um tanto bizarro ao tentar reafirmar o compromisso dos EUA e da Irlanda um ao outro.

Então, a linha estranha … “Então, obrigado a todos. Deus abençoe a todos. E vamos – vamos la- – lamber o mundo. Vamos fazer isso. Obrigado.” Como você pode ouvir (e ver), parece que JB ficou com a língua presa na parte final… francamente, não está claro o que ele estava tentando dizer.

Aqui está o que ele disse … “Não há nada, e eu quero dizer isso do fundo do meu coração – não há nada que nossas nações não possam alcançar se fizermos isso juntos. Eu realmente quero dizer isso.”

Claro, alguns estão brincando com Biden sobre isso … seja apontando que ele aparentemente falou mal … ou reclamando jocosamente que Prez está defendendo que as pessoas saiam lambendo as coisas em um mundo pós-pandêmico, o que ele claramente não era. fazendo. Foi apenas um deslize.