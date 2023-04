Presidente Trump participa do UFC 287 em Miami, Cageside com Dana White e Kid Rock

Donald Trump está no prédio para o UFC 287 em Miami … sentado ao lado do octógono com um amigo próximo, presidente do UFC Dana Whitedar Kid Rock.

Faz sentido … A casa do #45 em Mar-a-Lago fica a apenas cerca de uma hora do Kaseya Center de MIA – a localização de 287 – e com o torcedor Jorge Masvidal lutando no evento co-principal vs. Gilbert Burnsfaz sentido que Trump compareça.

Grande multidão no UFC Miami canta “EUA” após Trump cumprimentar a multidão 🇺🇸 pic.twitter.com/AHGBM8lbzD — Benny Johnson (@bennyjohnson) 9 de abril de 2023

Trump está sentado a poucos metros do octógono, com Dana à direita e Kid Rock à esquerda. Mike Tyson está sentado ao lado do polêmico músico.

ESPN+, ao contrário da última vez que Trump assistiu a uma luta (UFC 264, Conor McGregor contra Dustin Poirierjulho de 2021) onde nunca foi exibido na transmissão da televisão, foi exibido … com um gráfico dizendo “45º presidente dos Estados Unidos”.

Houve também um canto “EUA, EUA” de uma parte da multidão lotada.

Depois que Kevin Holland nocauteou SantiagoPonzinibbio no 3º round, Big Mouth pulou a cerca do octógono e estava conversando com Dana enquanto Trump ouvia.

Donald, KR e “Iron Mike” não são as únicas celebridades na casa … o evento está repleto de grandes estrelas como Odel Beckham Jr., Logan PaulJustin Jefferson dar Joe Burrow.