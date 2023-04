Prevenção da Infecção por Salmonella: Como podemos nos Proteger?

Pequenas mudanças na rotina podem ajudar a evitar a infecção por Salmonella e assim garantir uma proteção a mais para o corpo. Neste texto, apresentamos algumas dicas que podem ser implementadas facilmente. Não deixe de conferir!

Como evitar infecção por Salmonella?

A infecção por Salmonella é causada por uma bactéria que pode ser encontrada em alimentos crus, animais de estimação e em utensílios mal higienizados, por exemplo. Essa bactéria causa uma infecção gastrointestinal, que pode desencadear efeitos negativos na saúde do indivíduo – por isso, ao detectar sintomas de infecção é preciso buscar ajuda médica.

A seguir, você verá 5 pontos que devem ser considerados na hora de evitar a infecção por Salmonella:

1. Lave as mãos com frequência

Lavar a mão com água e sabão de forma relativamente frequente é importante. Você sempre deve lavar as mãos antes de comer e nunca deve colocar a mão na boca sem que ela seja lavada primeiro. Além disso, deve-se lavar as mãos ao mexer na terra, nos animais de estimação e depois de ir ao banheiro. Desse modo, diminuem-se as chances de a bactéria ser contraída pelo seu organismo.

2. Evite alimentos mal passados e crus

Alimentos mal passados, especialmente a carne bovina, a carne de frango e os ovos, podem transmitir a bactéria facilmente. Por conta disso, é importante sempre assar, cozer ou fritar bem esses alimentos, para que não corra o risco de contrair a bactéria e sofrer uma infecção.

3. Descongele os alimentos adequadamente

Muitas pessoas descongelam as carnes e outros alimentos crus em temperatura ambiente, mas essa não é a melhor opção. O ideal é que os alimentos sejam descongelados lentamente, dentro de um refrigerador. Dessa forma, evita-se a proliferação da bactéria e garante-se uma proteção a mais contra a infecção por Salmonella.

4. Lave bem os seus utensílios de cozinha

Especialmente quando você corta uma carne com uma faca sobre uma tábua de cozinha, lembre-se de higienizar bem esses utensílios. Isso porque se houver a presença da Salmonella na carne, ela será passada para os utensílios, contaminando-os. Logo, se você não os lavar adequadamente, poderá contaminar outros alimentos mais tarde, aumentando as chances de contrair a infecção por Salmonella.

5. Evite beijar animais de estimação

Apesar de nós amarmos os nossos animais de estimação e eles fazerem parte de nossas famílias, ainda assim é um pouco arriscado ficar beijando eles. Mesmo que o seu pet tome banho regularmente, a chance de contaminar bactérias é bastante elevada. Por isso, evitar esse comportamento é uma forma de se proteger.

Lembre-se de que existem muitas formas de demonstrar amor pelos nossos amigos de quatro patas, como, por exemplo, acariciando, dando uma boa alimentação, brincando, entre outras ações.

Tenha isso em mente na hora de proteger a sua saúde e considere também orientar as crianças, pois elas também podem ter o costume de beijar os animais. Além disso, lembre-se de que depois de manusear o pet é importante lavar as mãos para evitar contaminações, combinado? Assim você protege ainda mais a sua saúde!