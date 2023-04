Prévia do BKFC 41 e do UFC Vegas 72: Mike Perry x Luke Rockhold é a melhor luta do fim de semana?

Com Mike Perry e Luke Rockhold correndo soltos e encantando corações e mentes, este é o raro fim de semana em que o UFC não tem o melhor evento de esportes de combate?

Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee e Jed Meshew, do MMA Fighting, discutem a oferta do BKFC 41 de sábado, a hilaridade de Mike Perry x Luke Rockhold, além do restante de um card surpreendentemente atraente que apresenta Chad Mendes x Eddie Alvarez, o retorno de “Big” Ben Rothwell, e muito mais. A equipe também aborda o UFC Vegas 72, as apostas em Song Yadong x Ricky Simon, o que vem a seguir para o vencedor, a existência continuada de Caio Borralho nos co-eventos principais do UFC, quaisquer golpes discretos do card e muito mais.

Assista ao show de pré-visualização do BKFC 41 e do UFC Vegas 72 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.