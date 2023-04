Prévia do UFC Vegas 71 e Bellator 295: Bellator tem a melhor luta de MMA do fim de semana?

Com tanta ação agendada para este fim de semana no mundo dos esportes de combate, o Bellator pode estar trazendo a melhor luta do fim de semana para a mesa ao coroar o vencedor do grande prêmio na divisão peso galo.

Mike Heck, José Youngs, Alexander K. Lee e E. Casey Leydon, do MMA Fighting, discutem a luta principal do Bellator 295 de sábado entre o campeão interino Raufeon Stots e Patchy Mix, junto com a luta principal dos pesos pesados ​​do UFC Vegas 71 entre Curtis Blaydes e o crescente Sergei Pavlovich.

Além disso, eles discutem Kyoji Horiguchi x Ray Borg sendo eliminado do Bellator 295, a situação do título peso-mosca feminino com DeAnna Bennett perdendo peso antes de desafiar Liz Carmouche no Bellator 294, outras lutas notáveis ​​dos cards de sábado, o burburinho em Las Vegas para Gervonta Davis vs. Ryan Garcia e muito mais.

Assista ao show de prévia do UFC Vegas 71 e do Bellator 295 acima. Uma versão somente em áudio do programa pode ser encontrada abaixo e no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify e Stitcher.