Previsões do UFC 287 – Luta de MMA

A rivalidade de Alex Pereira e Israel Adesanya pode não ser a mais acirrada historicamente falando, mas simplesmente não há outra história como essa.

Quando eles se conheceram em uma partida de kickboxing em 2016, quem poderia imaginar que sua rivalidade se estenderia por sete anos e dois esportes de combate diferentes, com Pereira vencendo Adesanya duas vezes no ringue de kickboxing antes de persegui-lo no mundo do MMA, onde Adesanya havia estabelecido ele mesmo como uma de suas estrelas mais indomáveis.

Então Pereira tirou isso dele também.

A paralisação do retorno de Pereira e a excelente campanha de Adesanya pelo título dos médios foram suficientes para merecer uma revanche imediata, que acontece na luta principal do UFC 287 no sábado, no recém-rebatizado Kaseya Center, em Miami. Independentemente do resultado, a divisão de 185 libras pode se encontrar em águas turvas depois que Pereira possivelmente subir no peso ganhando ou perdendo, e não está claro o que Adesanya deixou para fazer nesta categoria de peso, uma vez que ele resolveu seu negócio com seu inimigo. .

Uma coisa é certa: apesar dos caminhos divergentes que os dois seguiram para chegar a este momento, suas carreiras estarão para sempre entrelaçadas.

No evento co-principal, o próprio Jorge Masvidal, de Miami, volta para casa para disputar o primeiro card do UFC no 305 desde 2003. Masvidal tem um teste difícil no top 5 dos meio-médios Gilbert Burns e “Gamebred” deu a entender que se aposentaria caso perdesse no sábado , mas se ele conseguir a virada, você deve pensar que ele está em jogo para uma luta futura com Leon Edwards, não importa o quão insistente Dana White seja que Colby Covington é o único nome em jogo para desafiar Edwards a seguir.

No restante do card principal, o top 10 do peso-galo Rob Font tenta segurar Adrian Yanez, Kevin Holland quer nocautear o veterano peso-meio-médio Santiago Ponzinibbio, e o peso-galo de 18 anos Raul Rosas Jr. vencer quando enfrentar Christian Rodriguez.

O que: UFC 287

Onde: Kaseya Center em Miami

Quando: Sábado, 8 de abril. O card começa com uma parte preliminar de quatro lutas no ESPN+ às 18h ET, com cobertura contínua do card preliminar de quatro lutas na ESPN e ESPN+ começando às 20h ET. O card principal de cinco lutas começa às 22h ET e está disponível exclusivamente no pay-per-view ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Alex Pereira (1) vs. Israel Adesanya (2)

Aqui está o meu resumo de como Israel Adesanya pode finalmente vencer Alex Pereira: Ei, lembra o que você fez no UFC 281 nas primeiras quatro rodadas? Apenas faça isso, mas não seja nocauteado desta vez. Trabalho fácil.

Procurando por uma previsão mais substancial? Multar.

Para o bem ou para o mal, Adesanya provavelmente sabe como Pereira luta melhor do que ninguém, e ele fez mais do que o suficiente em suas lutas anteriores para acreditar que pode vencê-lo. Isso não é apenas bravata e fanfarronice, ele estava ganhando grandes porções de suas lutas anteriores. Ele sabe que pode passar pelas defesas de Pereira, sabe que pode fazer com que Pereira erre (na maior parte) e sabe que é um artista marcial mais completo.

Nada disso importa se o corpulento Pereira fizer o que sempre faz e colocar suas luvas malévolas nas pessoas da pior maneira possível. Tão certo quanto Pereira é que ele pode dançar em círculos em torno de Adesanya, Pereira tem a mesma certeza de que pode machucá-lo. Ele já fez isso duas vezes e não há razão para duvidar que ele pode fazer isso pela terceira vez.

Se estou mais inclinado para Adesanya, é porque sempre achei que é mais difícil para o lutador vencedor fazer ajustes do que para o lutador perdedor. Adesanya pode apontar aquele exato momento no quinto round de sua luta no UFC 281 para ver onde tudo deu errado para ele. Pereira tem mais o que fazer, por mais contra-intuitivo que pareça, considerando como as últimas três lutas realmente terminaram.

Como Jed Meshew colocou em seu Paths to Victory, você não pode ignorar a armadilha da Falácia do Jogador (Adesanya é devido!), Mas não é como se cada um de seus encontros anteriores fosse um cara ou coroa. Temos evidências reais e substanciais de que Adesanya é um lutador melhor que Pereira. É uma prova do poder de Pereira que ele conseguiu vencer de forma conclusiva nas duas últimas partidas, apesar de ter sido superado na maioria dessas disputas. Ainda assim, é uma façanha difícil de realizar uma vez, muito menos duas vezes, e escolhê-lo para derrubar Adesanya pela terceira vez depois de ficar para trás no placar é uma ponte longe demais para mim.

Dê-me Adesanya por decisão ou nocaute tardio.

Escolha: Adesanya

Gilbert Burns (5) x Jorge Masvidal

De acordo com Draft Kings, isso deve ser uma vitória fácil para Gilbert Burns, o favorito pairando em torno de -450 saudáveis. Não estou convencido de que seja tão cortante e seco.

O grappling é um problema, com certeza, já que eu prefiro o Burns nesse departamento ao invés da maioria dos meio-médios, incluindo Jorge Masvidal. Na verdade, colocar Masvidal no chão é outra história. O veterano de 51 lutas literalmente viu de tudo no cage e enquanto ele foi derrubado por nomes como Colby Covington e Kamaru Usman, quem não viu? Masvidal sempre foi difícil de derrubar e Burns não é do tipo que faz spam de pernas duplas, especialmente considerando o preço que a estratégia pode cobrar do tanque de gasolina.

Mesmo no tatame, Masvidal não é peixe fora d’água. Em sua longa carreira, ele foi finalizado apenas duas vezes! Não há uma posição em que Burns possa colocá-lo que o deixe em pânico. Uma luta de chão não é ideal para Masvidal, mas não é uma situação que ele não possa resolver.

Há uma boa chance de acabar sendo uma batalha em pé, o que torna o confronto muito mais interessante. Burns é um atacante sólido que tem uma ligeira vantagem no poder, enquanto Masvidal tentará pressionar e separar Burns para definir um golpe final. Masvidal tem a vantagem ao alcance, que espero que ele use ao máximo. Seus esforços decepcionantes contra Covington e Usman fizeram os fãs esquecerem o quão eficaz ele pode ser quando joga as mãos.

Provavelmente estou pensando demais neste confronto, e a conversa sobre aposentadoria de Masvidal me dá arrepios, mas acho que ele ainda tem uma última chance e começa com uma vitória por decisão sobre Burns na frente dos fãs de sua cidade natal no sábado.

Escolha: masvidal

Rob Font (7) vs. Adrian Yanez (T15)

Estou registrado chamando Adrian Yanez de o melhor boxeador de todo o MMA e nada que ele fez em suas cinco lutas no UFC me dissuadiu dessa opinião. “O Algoritmo” – como passei a chamá-lo – tem mãos mágicas.

Rob Font também é conhecido por suas habilidades em pé e se seus golpes tivessem um pouco mais de força, você deve se perguntar se suas lutas contra Marlon Vera e José Aldo teriam sido diferentes. Ele estava vencendo os dois até que não estava e acabar recebendo os golpes mais decisivos daquelas lutas lhe custou. Infelizmente para Font, sinto que uma narrativa semelhante acontecerá no sábado.

Yanez vai sair com muito respeito por Font e pode até ter que lidar com uma pequena mistura de artes marciais, já que Font pode querer considerar levar esta para o chão. Lá, Yanez tem as habilidades de jiu-jitsu para tornar as coisas interessantes, embora eu duvide muito que qualquer um dos lutadores consiga uma finalização neste.

Não, como o co-evento principal, esta deve ser uma batalha de trocação divertida e até que eu veja Yanez perder uma delas de forma convincente, estou escolhendo-o todas as vezes.

Yanez por decisão.

Escolha: Yanez

Kevin Holland x Santiago Ponzinibbio

Correndo o risco de soar como um recorde quebrado, Kevin Holland x Santiago Ponzinibbio é outra luta que tem muito potencial para ser uma emocionante batalha em pé, mas também pode ser estragada por um dos lutadores utilizando “estratégia” (gross).

Neste caso, é Ponzinibbio quem pode querer considerar a mistura em alguma luta livre, já que provou ser a criptonita da Holanda uma e outra vez. Ponzinibbio não é exatamente o principal Matt Hughes, mas ele mostrou disposição para ocasionalmente misturar quedas para complementar sua trocação exemplar. Holland é um finalizador de luta perigoso e se Ponzinibbio não for cuidadoso, ele vai acabar caindo de costas.

É por isso que acho que Ponzinibbio joga pelo seguro e atira quando o tiroteio fica muito quente. E até que Holland prove que pode se defender adequadamente pelas costas, não gosto de suas chances de avançar na divisão dos meio-médios.

Ponzinibbio por decisão.

Escolha: Ponzinibbio

Raúl Rosas Jr. vs. Christian Rodrigues

Christian Rodriguez já era um azarão considerável quando esta luta foi anunciada pela primeira vez e você não pode ser encorajado por sua perda de peso na sexta-feira. Seja qual for o motivo da gafe, a subida de Rodriguez ficou mais íngreme.

Sua milhagem pode variar com Raul Rosas Jr., a contratação mais jovem de todos os tempos do UFC, mas ele está cheio de confiança e tem uma forte base de grappling para trabalhar. Adicione mais atletismo e você pode ver por que Dana White e outros estão tão chapados em Rosas. Se Rodriguez estiver um pouco fora de seu jogo na noite da luta, Rosas vai devorá-lo.

Rodriguez é um bom grappler, então espere ver algumas trocas divertidas neste caso se estender além da primeira rodada. No entanto, por mais jogo que Rodriguez possa ser, estou escolhendo o Rosas mais forte e rápido para ganhar posições de forma consistente e eventualmente marcar a finalização no segundo round.

Escolha: rosas

Preliminares

Chris Curtis derrotou. Kelvin Gastelum

Luana Pinheiro def. Michelle Waterson-Gomez (13)

Joe Pyrer derrotou. Gerald Meerschaert

Chase Sherman derrotou. Karl Williams

Lupita Godinez venceu. Cynthia Calvillo

Ignacio Bahamondes def. trey ogden

Shayilan Nuerdanbieke derrotou. Steve Garcia

Jaqueline Amorim def. Sam Hughes