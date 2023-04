Previsões do UFC Kansas City – MMA Fighting

A próxima jornada de Max Holloway começa no sábado.

Onde a estrada o leva e quanto tempo ela se estende é uma incógnita, embora tenhamos alguma indicação sobre o que está por vir para Holloway quando ele enfrentar Arnold Allen no evento principal do UFC Kansas City. Holloway – número 2 no peso pena no MMA Fighting Global Rankings – luta pela primeira vez desde que sofreu a terceira derrota para o campeão do UFC Alexander Volkanovski.

Com 30 lutas em seu currículo, é possível que os melhores dias de Holloway tenham ficado para trás, mas ele também nunca perdeu até 145 libras para alguém que não se chama Volkanovski em quase uma década. Por outro lado, Allen não perdeu para ninguém desde sua estreia no UFC em 2016. Portanto, mesmo que Holloway não esteja pronto para passar nenhuma tocha, Allen pode arrebatá-la de qualquer maneira.

Em outras lutas do card principal, o veterano peso-pena Edson Barboza enfrenta Billy Quarantillo, Dustin Jacoby enfrenta Azamat Murzakanov em duelo de strikers meio-pesados, Ion Cutelaba dá as boas-vindas ao novo 205er Tanner Boser na divisão, Pedro Munhoz busca a vitória necessária contra o veloz- Chris Gutierrez em ascensão, e Clay Guida faz sua 35ª participação no UFC ao enfrentar Rafa Garcia no peso leve.

O que: UFC Kansas City

Onde: T-Mobile Center em Kansas City, Mo.

Quando: Sábado, 15 de abril. O card preliminar de oito lutas começa às 17h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de seis lutas às 20h30 ET na ESPN e ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Max Holloway contra Arnold Allen

Arnold Allen tem procurado por aquele momento que o tornará o inegável candidato número 1 em 145 libras e é isso. Se ele tiver um desempenho convincente contra Max Holloway – diabos, se ele conseguir uma decisão dividida – é hora de dar a “Todo-Poderoso” o que lhe é devido.

Justo ou não, Allen perdeu aquela peça de evidência indiscutível para seu caso contendor. Seu nocaute sobre Dan Hooker deixou mais pessoas questionando o que Hooker estava fazendo no peso-pena do que fazendo campanha por uma disputa de título de Allen, e o que poderia ter sido uma luta vitrine contra Calvin Kattar terminou em desastre quando uma joelhada errante forçou Kattar a desistir da luta. disputa prematuramente com uma lesão. Todos nós sabemos que Allen fez o suficiente para disputar o ouro do UFC, mas em um negócio que se resume a fazer declarações, Allen foi interrompido com reticências em vez de ser pontuado com um ponto de exclamação.

Por melhor que essa oportunidade seja para Allen, ela também pode expô-lo de uma maneira importante se Holloway trouxer seu A-game. Simplesmente não há como se preparar para a combinação de volume, precisão e pura selvageria que Holloway traz para cada luta. Ele fez cinco rounds duros em suas últimas sete lutas, algo que Allen não teve que fazer nenhuma vez em sua carreira no UFC. O cardio de Allen não está em questão, mas manter esse tipo de foco e intensidade por cinco rounds é difícil para qualquer um e é justo perguntar se ele está à altura da tarefa contra um dos melhores lutadores de todos os tempos.

Estranhamente, acho que Allen precisará de 25 minutos completos para entender Holloway. Allen é abençoado com o atletismo de primeira linha e tudo o que ele faz é fundamentalmente sólido, mas Holloway não dá espaço para seus oponentes respirarem. Algumas trocas de afundar ou nadar podem ser exatamente o que Allen precisa para entrar em ação e revidar. Você saberá desde o início se Holloway é demais para o talentoso inglês.

Allen provavelmente vai misturar um pouco de luta livre, mas na verdade ficarei surpreso se ele for capaz de atacar muito com suas tentativas de queda, se é que consegue derrubar Holloway. Portanto, espere que este seja um encontro de trocação acirrado, que forçará Allen a cavar fundo e provar que ele merece outra oportunidade de cinco rounds depois deste, e de um título do UFC na próxima vez.

Eu tenho Allen ganhando uma decisão estreita, possivelmente controversa, sobre Holloway.

Escolha: Allen

Edson Barboza x Billy Quarantillo

Billy Quarantillo é o lutador mais fresco dessa luta, tanto quanto no evento principal, estou favorecendo o lutador mais jovem. Mas, como no evento principal, o lutador mais experiente enfrentou uma competição consideravelmente mais dura. Realmente, são poucos os lutadores do UFC que podem dizer que enfrentaram a briga do assassino que Edson Barboza viu nos últimos nove anos.

Acrescente o fato de que Quarantillo é um confronto de estilo acomodado para Barboza e você pode ver por que é possível que ele derrape em duas lutas aqui. Quarantillo pode considerar misturar as artes marciais, mas ele vai sair balançando primeiro e isso é toda a abertura que Barboza precisa para causar dano. Não é como se Quarantillo fosse conhecido por suas habilidades defensivas afiadas. Ele está aqui para derrotar as pessoas, não para levá-las às cartas.

Ainda assim, Barboza tem que perder uma etapa algum dia e Quarantillo é exatamente o tipo de adversário que nos dará uma medida de quanto o favorito dos torcedores brasileiros ainda tem no tanque. Dê-me Quarantillo por nocaute no terceiro assalto.

Escolha: Quarentena

Dustin Jacoby x Azamat Murzakanov

Azamat Murzakanov é assustador quando começa seu contra-ataque. Dustin Jacoby é um passo considerável na competição para o invicto russo, que pode se estabelecer como um candidato adormecido no meio-pesado com sua terceira vitória consecutiva no UFC. Ou esta pode ser a luta de recuperação de Jacoby após uma dura derrota por decisão para Khalil Rountree Jr.

A vantagem de experiência de Jacoby me fez escolhê-lo aqui, pois gosto de como ele pode ser adaptável e quanta pressão ele coloca em seus oponentes. A agressão pode facilmente sair pela culatra, já que Murzakanov usa movimentos complicados para configurar contra-ataques explosivos e ele é capaz de finalizar cedo ou atacar tarde. Este será um teste para a defesa de Jacoby, tanto quanto sua capacidade de controlar o ritmo da disputa.

Se Jacoby conseguir impedir Murzakanov de descobrir seu tempo, ele deve sair por cima no placar após 15 minutos tensos.

Escolha: Jacoby

Tanner Boser vs. Ion Cutelaba

Esqueça Tanner Boser, conheça Tanner Bruiser.

O ex-pesado parecia incrível em sua primeira pesagem com 205 libras (na verdade, ele chegou com um esbelto 203) e é divertido imaginar o que esse novo físico pode significar para suas chances de se tornar um candidato em uma nova divisão. Por outro lado, não é como se Ion Cutelaba fosse um desleixado. O homem costumava se pintar regularmente de verde para se parecer com o Incrível Hulk e realmente conseguiu!

O aviso habitual de Cutelaba: espere o caos. Algo estranho sempre parece acontecer nas lutas do moldavo e ter que lidar com o astuto Boser deve levar a uma ação mais imprevisível. A agilidade de Boser fez dele uma luta instável no peso pesado, então ele não deve ter problemas para manter essa mobilidade agora que perdeu 30-40 libras.

Nenhuma das últimas três lutas de Cutelaba foi para o placar, mas Boser nem sempre está inclinado a perseguir uma finalização, apesar de ter um poder de nocaute sorrateiro. Por isso estou indeciso se o canadiano pode ou não afastar Cutelaba. Vou jogar pelo seguro e dizer Boser por decisão, mas um nocaute está em jogo para ele em qualquer rodada.

Escolha: Moser

Pedro Munhoz vs. Chris Gutierrez

Esta poderia ser uma luta de armadilha para Chris Gutierrez. O promissor peso-galo acabou de sair de um nocaute devastador sobre Frankie Edgar e parece que os matchmakers lhe deram a oportunidade de adicionar outro veterano respeitado ao seu currículo. Mas Pedro Munhoz não é uma vitória fácil para ninguém.

Claro, Munhoz lutou muito nos últimos anos, mas não há vergonha em deixar as decisões para Dominick Cruz, Jose Aldo, Aljamain Sterling e Edgar. Há um nível superior que Munhoz não conseguiu quebrar, o que agora levanta a questão de saber se Gutierrez tem uma chance melhor de ascender a esse nível.

Adorei o que vi do Gutierrez recentemente, mesmo ele sendo tecnicamente o cara que acabou com a carreira de um dos meus lutadores favoritos. Ele mistura seus golpes em todos os três níveis e sabe como capitalizar as aberturas com golpes de destaque. Munhoz nunca foi finalizado, mas Gutierrez pode ser o primeiro a fazê-lo.

É por isso que Munhoz deve ser inteligente aqui e utilizar seu grappling para tirar Gutierrez de seu jogo. Gutierrez está bem no chão, mas Munhoz deve ter uma vantagem enorme ali. Eu estou escolhendo Munhoz para voltar à coluna de vitórias com um trabalho de chão potente levando a uma finalização.

Escolha: Munhoz

Clay Guida vs. Rafa Garcia

Mesmo tão avançado em sua carreira, você nunca pode contar com Clay Guida, mas Rafa Garcia tem as habilidades de luta para desacelerar Guida. Garcia tem que evitar jogar o jogo de Guida, porque se ele tentar acompanhar o ritmo por 15 minutos com o veterano sem idade, não vai acabar bem para ele. Quando Garcia ataca, deve ser para encurtar a distância e preparar as quedas. Trocas prolongadas nos pés irão apenas gastá-lo e deixá-lo vulnerável a uma carga de Guida nos últimos estágios da luta.

Dito isso, a defesa agarrada nunca foi um dos pontos fortes de Guida, então tudo o que Garcia precisa é de algumas quedas importantes para se afirmar nessa luta. A pressão está sobre ele para cortar a gaiola, recuar Guida até a cerca e arrastá-lo para o tatame. Dado o quão forte Garcia é, é uma aposta segura que ele pode fazer isso. Para crédito de Guida, espero que ele faça Garcia suar por 15 minutos antes de desistir da decisão.

Escolha: garcia

Preliminares

Bill Algeo def. TJ Brown

Brandon Royval def. Matheus Nicolau

Ed Herman def. Zak Cummings

Gillian Robertson derrotou. Piera Rodriguez

Lando Vannata def. Daniel Zellhuber

Bruna Brasil def. Denise Gomes

Gastón Bolanos def. Aaron Phillips

Lúcia Pudilova venceu. Joselyne Edwards