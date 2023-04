Previsões do UFC Vegas 71 – Luta de MMA

Em um mundo mais justo, Curtis Blaydes ou Sergei Pavlovich seriam os próximos a disputar o título dos pesos pesados ​​do UFC. Mas este é o mundo do MMA, onde palavras como “justo” e “merece” não têm lugar, então não só Blaydes e Pavlovich estão se enfrentando na luta principal do primeiro card do UFC APEX desde o final de fevereiro, como é nem mesmo está claro se isso deixa qualquer um dos lutadores substancialmente mais perto de uma disputa pelo título.

A atração principal do UFC Vegas 71 ainda é uma luta importante, nem que seja para Blaydes ou Pavlovich se manterem na linha com outra luta importante entre Jailton Almeida e Jairzinho Rozenstruik logo ali. Além disso, um desempenho impressionante pode fazer de um desses lutadores o número 1 alternativo – se não o candidato número 1 – para a megaluta Jon Jones x Stipe Miocic, ainda a ser agendada.

Blaydes fez mais do que o suficiente para merecer sua chance de brilhar, e Pavlovich está na melhor fase da categoria peso-pesado. Vamos ver se algum dos homens pode fazer uma declaração que influencie os casamenteiros a dar a eles a consideração que merecem.

Em outra ação do card principal, Brad Tavares e Bruno Silva se enfrentam no co-evento principal dos médios, os veteranos dos leves Bobby Green e Jared Gordon se enfrentam, o peso mosca de 21 anos Iasmin Lucindo enfrenta recentemente O lutador final 30 o finalista Brogan Walker e Jeremiah Wells derrubam Matthew Semelsberger em um duelo meio-médio.

O que: UFC Vegas 71

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 22 de abril. O card preliminar de seis lutas começa às 16h30 ET na ESPN+, seguido por um card principal de cinco lutas às 19h ET na ESPN+.

(Os números entre parênteses indicam estar em Ranking Global do MMA Fighting)

Sergei Pavlovich (5) vs. Curtis Blaydes (4)

Já faz muito tempo desde que vimos Sergei Pavlovich ser desafiado. O enorme russo perdeu para o muito mais experiente Alistair Overeem em sua estreia no UFC atrás dele, marchando sobre seus últimos cinco oponentes com alguns dos golpes mais impressionantes da divisão. Curtis Blaydes, você está em perigo.

Esta é uma luta assustadora para Blaydes, já que, como ele mesmo admitiu, ele falhou em um punhado de oportunidades de destaque, tropeços que provavelmente impediram o UFC de apoiá-lo totalmente. É difícil marcar alguém como seu candidato número 1 dos pesos pesados, sem dúvida, quando a imagem deles sendo plantada por Derrick Lewis e Francis Ngannou está fresca em sua mente.

Mas, fora esses contratempos, Blaydes lidou com quase todos os outros pesos pesados ​​notáveis ​​da lista. Seu wrestling continua sendo uma arma de primeira linha e sua trocação continua a melhorar. Ele mostrou o suficiente em pé para manter Pavlovich honesto, então ele não estará apenas atirando desesperadamente nas pernas de Pavlovich até que ele se esgote. Cabe a ele levar essa luta para o chão o mais rápido possível.

Pavlovich tem uma defesa de wrestling melhor do que é creditado, mas ele não enfrentou ninguém com o ataque de wrestling de Blaydes. Dê a Blaydes uma ou duas rodadas para navegar pelo alcance absurdo de Pavlovich, cansá-lo e eliminá-lo com o ground and pound.

Escolha: Blaydes

Brad Tavares x Bruno Silva

A dureza e uma trocação constante levaram Brad Tavares a um longo caminho, e é por isso que ele ainda está aparecendo nos card principais em 22 lutas em sua carreira no UFC, apesar de constantemente pairar nas margens do ranking. No peso médio, a marca de competência confiável de Tavares pode levá-lo longe.

Não vai passar do “Blindado” Silva no sábado. Se falamos de dureza, Silva é o único lutador de MMA a fazer três rounds com Alex Pereira e viver para contar. Sim, ele perdeu uma decisão, mas pergunte a Israel Adesanya como é difícil ir longe com “Poatan”. Então você pode descartar Tavares se tornando o primeiro cara a nocautear Silva.

No mínimo, espere que o resistente Tavares seja o único a quebrar. Ele vai incomodar Silva com seu soco de volume e pode até vencer o primeiro round, mas é Silva quem tem o equipamento extra para machucar Tavares e adicioná-lo à sua impressionante lista de nocautes.

Escolha: silva

Bobby Green contra Jared Gordon

Isso parece uma coisa certa para Bobby Green porque… oh, espere, aviso legal primeiro:

NADA É CERTO COM BOBBY GREEN

OK, com isso dito, Green deve ter esse confronto com Jared Gordon na bolsa. “King” (que logo será seu nome legal, aparentemente?) Normalmente é frustrado apenas por pessoas que podem bater mais forte do que ele, ocasionalmente por grapplers e de vez em quando por coisas aleatórias de Bobby Green acontecendo. Estou confortável em prever que nada disso ele não estará lidando com nenhuma dessas armadilhas contra Gordon (exceto pela última parte, eu acho, quero dizer, ele ainda é Bobby Green).

Verde tem a vantagem de alcance, velocidade e perspicácia impressionante. Ele deve lidar com Gordon com bastante facilidade, embora Gordon vá fazê-lo trabalhar por 15 minutos, isso é garantido. Quando as cartas forem lidas, porém, Green tomará uma decisão clara.

Escolha: Verde

Iasmin Lucido vs. Brogan Walker

Como comparar os currículos de Iasmin Lucindo e Brogan Walker?

Lucindo é 11 anos mais novo que Walker, mas ela também tem mais oito lutas profissionais. Dito isso, Walker competiu por mais tempo e enfrentou uma competição melhor. Também é preciso perguntar quanto da experiência de um ativo Walker está enfrentando o mais rápido e explosivo Lucindo.

Se a estreia de Lucindo no UFC serviu de indicação, ela tem velocidade de sobra. Não é vergonha nenhuma perder na decisão para Yazmin Jauregui, outro craque, e Lucindo se mostrou promissor nessa luta, pois foram várias trocações emocionantes. Voltando aos 125, Lucindo não é prejudicada por nenhum corte de peso adicional e ela pode até ficar mais forte à medida que continua a amadurecer.

Walker tem uma boa chance de causar uma segunda impressão melhor aqui depois de tropeçar em Juliana Miller e veremos o quanto ela mistura suas táticas para despistar Lucindo. Mais uma vez, o currículo de Walker está repleto de oponentes que testaram seu jogo versátil; Lucindo ainda não pode dizer o mesmo.

Ainda assim, não posso deixar de ver isso como uma luta de demonstração para Lucindo, então espere que ela se afirme cedo e tenha Walker no pé de trás durante a maior parte da luta a caminho de uma vitória por decisão.

Escolha: Lucindo

Jeremias Wells x Matthew Semelsberger

Fiquei legitimamente impressionado com Jeremiah Wells eliminando McGee em sua luta mais recente. McGee é uma das saídas mais difíceis de todo o MMA. Ele esteve lá com alguns rebatedores e foi para o placar, então ver Wells finalizá-lo enfaticamente foi alucinante. Estou escolhendo Wells aqui, é o que estou dizendo.

Parte dessa escolha tem a ver com Matthew Semelsberger sendo um talento tão difícil de avaliar. Em um momento ele está jogando o spoiler contra Jake Matthews, no próximo ele está sendo superado por gente como Alex Morono. Ele também lança ocasionais nocautes em menos de 20 segundos aqui e ali. Não sei qual versão de “Semi the Jedi” vai aparecer no sábado.

Nesses casos, faço minha previsão com base em quem é melhor e, para mim, é Wells. Contanto que ele não espere muito para encontrar a tacada perfeita, ele deve bater Semelsberger no soco e acabar com isso rapidamente. É sempre arriscado fazer qualquer garantia quando você tem alguns arremessadores como este, mas como tenho que escolher, é Wells por nocaute no primeiro round.

Escolha: poços

Preliminares

Ricky Glenn derrotou. Christos Giagos

Montel Jackson derrotou. Rani Yahya

Karol Rosa (8, BW) def. Norma Dumont

Justin Tafa derrotou. Mohammed Usman

Francis Marshall derrotou. William Gomis

Brady Hiestand def. Batgerel Danaa