Previsões do UFC Vegas 72 – Luta de MMA

Song Yadong e Ricky Simon não deveriam estar em um evento principal este mês, mas é melhor você acreditar que eles estão prontos para a oportunidade.

Após o infeliz cancelamento do headliner originalmente agendado entre Arman Tsarukyan e Renato Moicano, Song e Simon – atualmente nº 12 e nº 14, respectivamente, no MMA Fighting Global Rankings – foram eliminados do evento principal do UFC Vegas 71 do fim de semana passado para o UFC de sábado Evento principal de Vegas 72. É uma oportunidade para os promissores contendores do peso-galo estabelecerem onde estão na hierarquia, mesmo que nenhum deles tenha garantido algo próximo a uma disputa de título em breve, devido ao grupo de nomes estabelecidos no topo da divisão.

Song recentemente teve a chance de entrar no top 10 quando enfrentou Cory Sandhagen em setembro passado. A sangrenta batalha não foi para o lado de Song, mas se ele conseguir parar o traiçoeiro Simon, os casamenteiros irão alinhá-lo contra outro nome famoso mais cedo ou mais tarde. Para Simon, esta é sua chance de provar que suas últimas cinco vitórias não são apenas uma série de grande forma, mas a prova de que um dia ele pode competir por um título mundial.

Em outra ação do card principal, Caio Borralho se vê em mais uma co-luta principal ao enfrentar Michal Oleksiejczuk no peso médio, o grappling Rodolfo Vieira enfrenta Cody Brundage, o veterano dos penas Julian Erosa recebe no octógono o campeão do Fury FC, Fernando Padilla, pesos pesados Marcos Rogério de Lima e Waldo Cortes-Acosta se enfrentam, e Josh Quinlan assume o substituto dos meio-médios Trey Waters.

O que: UFC Vegas 72

Onde: UFC APEX em Las Vegas

Quando: Sábado, 29 de abril. O card preliminar de cinco lutas começa às 16h30 ET no ESPN+ e ESPN2, seguido por um card principal de seis lutas às 19h ET no ESPN+ e ESPN2.

Song Yadong vs. Ricky Simon

Song Yadong é assustador quando ele levanta as luvas e começa a perseguir seu alvo. Em vez de utilizar seu atletismo extra para iniciar um ataque de alto volume, ele escolhe seus pontos, carrega aqueles socos poderosos e acerta figurões em momentos oportunos. Ele é um grande teste para Ricky Simon, que se recuperou soberbamente após derrotas consecutivas para Rob Font e Urijah Faber.

Provavelmente subestimei o atletismo de Simon, pois vejo Song como tendo vantagem nisso, mas Simon é rápido. Ele também utiliza bem sua velocidade, usando muitas fintas e golpes para manter seus oponentes na dúvida. Eu gostaria de ver Simon fazer uso liberal de seu wrestling e não apostar em ganhar uma briga com Song.

Outra arma importante para Simon são os chutes nas pernas. Enquanto Song se prepara para contra-atacar, Simon deve mastigar aquela perna dianteira até que Song aumente a agressividade, o que pode levar a erros. São dois pesos-galos de elite e a vitória pode ser decidida por quem cometer menos erros.

Song mostrou algumas falhas em suas defesas, por isso estou inclinado para Simon por decisão, mas esta é uma luta em que alguns golpes oportunos de Song podem virar os rounds a seu favor.

Escolha: Simão

Caio Borralho vs. Michal Oleksiejczuk

A versão dos médios de Michal Oleksiejczuk tem sido agradável de assistir, pois ele parece ter mantido muito de seu poder meio-pesado ao adicionar alguma velocidade séria. Sua trocação nunca foi questionada e há poucos 185ers que gostariam de ficar em pé com ele.

Caio Borralho se orgulha de ser um polivalente, mas vai querer testar aqui a defesa de quedas de Oleksiejczuk. Oleksiejczuk tem uma defesa de finalização inteligente, então Borralho pode ter que se contentar com o controle enquanto trabalha para cansar Oleksiejczuk. Cada segundo dessa luta em pé é perigoso para Borralho.

O talentoso brasileiro tem encontrado maneiras de vencer a dura competição, mas acho que ele pode bater em uma parede aqui contra Oleksiejczuk se o grappling não der certo.

Oleksiejczuk por nocaute desde que consiga abafar o jogo de jiu-jítsu de Borralho.

Escolha: Oleksiejczuk

Rodolfo Vieira x Cody Brundage

Se você é Cody Brundage, não tem feito nada além de treinar expansão e briga desde que este confronto foi anunciado. Ele não tem uma defesa de finalização ruim, mas não pode arriscar uma luta de chão com Rodolfo Vieira. Simplificando, Vieira pode ser o finalizador mais perigoso da divisão dos médios.

O projeto está lá para uma virada de Brundage. Já vimos Vieira acelerar e o vimos frustrado por uma combinação de trocação forte e defesa firme de quedas. Tão importante quanto manter isso em pé, é importante para Vieira colocar Brundage nas costas se ele espera ter alguma chance de finalizar.

Vieira certamente tem algum poder bruto em suas mãos, então há também a chance de que isso se torne uma diversão desleixada nos pés, o que serviria muito bem a Brundage. Acho que o Vieira derruba e mostra a magia do jiu-jitsu para uma finalização antecipada.

Escolha: vieira

Julian Erosa x Julian Erosa Fernando Padilha

Para quem não está familiarizado com Fernando Padilla, vai ser um grande espetáculo quando ele estiver em frente ao seu companheiro peso-pena Julian Erosa na noite da luta. Padilla e Erosa estão listados em 6 pés-1, algo que você notará imediatamente quando vir esse bando de membros emaranhados.

Definitivamente, há algo de especial em Padilla, um candidato de 26 anos que luta com muito talento e uma raia de maldade. Mas nestas situações inclino-me para a experiência, por isso a longa lista de adversários notáveis ​​de Erosa dá-lhe vantagem. Se Padilla conseguir passar por Erosa em sua estreia no UFC, ficarei completamente impressionado.

Onde quer que essa luta vá, será intrigante, com os dois lutadores empregando movimentos pouco ortodoxos na trocação e ambos sabendo como usar seus longos membros quando a luta for para o chão. Em algum lugar desse caos haverá uma finalização, então me dê Erosa pegando Padilla com um golpe surpreendente no close que coloca Padilla no chão e impede de ir para o placar pela primeira vez.

Escolha: Eros

Marcos Rogerio de Lima vs. Waldo Cortes-Acosta

Marcos Rogério de Lima está no seu melhor quando está soltando as mãos, então vamos torcer para ver o “Pezão” mais solto quando ele pisar no cage com Waldo Cortes-Acosta. Ele não terá muita escolha, já que Cortes-Acosta provavelmente adotará a abordagem “andar e jogar primeiro, pensar depois” para esta competição.

É uma estratégia que funcionou bem para Cortes-Acosta até agora. Ele colocou uma grande ênfase em bater os pesos pesados ​​com o soco e, embora pareça não ter aquele poder de finalização de um tiro que você gosta de ver em um contendor, ele foi capaz de afogar alguns de seus inimigos com volume. Acho que ele encontra sua primeira finalização no UFC aqui.

Isso depende de Lima alcançar o ritmo de Cortes-Acosta, o que estou otimista de que acontecerá, pois ele procura adicionar outra finalização rápida à sua carretilha de destaque. Cortes-Acosta tem agilidade para evitar problemas iniciais e revidar para um nocaute no segundo round.

Escolha: Cortes-Acosta

Josh Quinlan x Trey Waters

Os matchmakers fizeram um bom trabalho ao encontrar um novo oponente para Josh Quinlan, contratando Trey Waters recém-saído da vitória do título da LFA há apenas duas semanas. O que temos agora é uma dupla meio-médio que apresenta um conflito de estilos e tamanhos.

Waters é um peso meio-médio maciço, medindo 1,80 metro e utilizando cada centímetro desse corpo para carregar ataques de longa distância. Sua ênfase está em ataques rápidos e precisão, o que o torna um quebra-cabeça perigoso para resolver, especialmente se Quinlan não teve tempo adequado para explorá-lo. Onde Waters normalmente enfrenta problemas é lidar com a pressão e isso é algo que Quinlan deve trazer cedo.

Quinlan pode ser um dos caras mais fortes até 170 libras, com músculos que não são apenas para exibição, já que ele quebrou alguns queixos em sua breve carreira. Ele gosta de ficar compacto e firme, então a defesa será importante enquanto ele fecha a lacuna para atacar com Waters. Uma vez que ele obtenha uma vantagem, ele terá que ser extremamente cuidadoso, pois Waters tem o dom de arrancar a vitória da derrota quando seus oponentes menos esperam.

Por enquanto, há muitos buracos no jogo de Waters para que eu possa escolhê-lo com confiança, então procure Quinlan para acertá-lo e finalizar com um ground and pound ou um mata-leão.

Escolha: Quinlan

Preliminares

Martin Buday def. Jake Collier

Cody Durden derrotou. Charles Johnson

Stephanie Egger derrotou. Irina Alekseeva

Jornada Newson def. Marcus McGhee

Hailey Cowan derrotou. Jamey-Lyn Horth