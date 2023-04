Primeiras imagens de Mauro Icardi como convidado no MasterChef Argentina: a reação de Wanda Nara certamente causará rebuliço

EUÉ oficial e foi anunciado nas redes sociais. Na segunda-feira o convidado do MasterChef Argentina será Mauro Icardi. Vai vê-lo se reunir com sua esposa Wanda Naraapresentadora do programa, e já foram divulgadas as primeiras imagens disponibilizadas pela rede Telefe.

“Muito em breve teremos uma visita muito especial. Mauro Icardi vai nos apresentar sua especialidade culinária”, publicou a Telefe nas redes sociais do programa.

“Está chegando um visitante no MasterChef que o país inteiro vai falar, vocês não imaginam tudo o que vai acontecer. Preparem-se para uma noite espetacular.”

Wanda Nara também aproveitou para divulgar ela mesma o programa, compartilhando um vídeo do que vai rolar na segunda-feira no MasterChef Argentina.

“Nesta segunda-feira um novo convidado… e muito especial”, postou Wanda Nara, referindo-se ao companheiro.

Antes disso, Icardi também havia postado a primeira foto dos dois juntos no set do show, com seu romance recentemente reacendido.

Mas a visita ao MasterChef não foi só Mauro Icardi. Isabella Icardi, a filha mais nova de Wanda Nara e Mauro Icardi, também chegou ao MasterChef Argentina, como sua mãe postou posteriormente em suas redes sociais.

“Na cozinha MasterChef com minha filhinha e Mauro Icardi.”