Príncipe Harry e Meghan Markle supostamente não conseguirão o que querem na coroação

Príncipe Harry anunciou recentemente que vai participar Rei Carlos III coroação por conta própria, não Meghan Markle e seus filhos estarão presentes durante a cerimônia. Inicialmente, seu suposto raciocínio era porque eles não queriam que seus dois filhos interrompessem seus horários atuais, mas há uma razão mais concreta para Meghan não ir para a Inglaterra. Segundo uma fonte próxima ao casal que conversou com o pessoal do Pessoas, o casal real não conseguiu o que queria da série documental e das memórias do príncipe Harry. Em suas intenções, pode-se dizer que Harry e Meghan queriam educar os membros do Família real sobre como toda a sua bolha pode ser destrutiva para quem está de fora. Mas o príncipe não conseguiu transmitir sua mensagem.

Príncipe Harry comparecerá à coroação do rei Charles em 6 de maio

Nas várias entrevistas que deu durante a promoção do livro, ele afirmou especificamente que tudo o que queria era um pedido de desculpas de sua família para Meghan. Essa era a única maneira que ele poderia fazer as pazes com esses membros da família, mas isso obviamente não aconteceu. Tudo o contrário aconteceu, ele rompeu o relacionamento com o irmão e o pai. Além disso, a maioria dos cidadãos ingleses está totalmente contra ele devido aos seus ataques. Dado que uma reconciliação não é provável, Príncipe Harry assistirá à coroação sozinho. Apesar da confirmação de que Meghan Markle queria participar do evento, o casal real também reconhece a animosidade contra ela na Inglaterra como um grande obstáculo.

Insider revela por que Meghan Markle não comparecerá à coroação

Uma fonte próxima Meghan Markle e Príncipe Harry disse o seguinte em Pessoas: “Tornou-se tão pessoal. O que eles queriam não foi alcançado. Mas no final do dia, ele vai lá para apoiar o pai. As coisas estão tensas. Meghan quer estar lá para apoiar o sogro, mas, ao mesmo tempo, o escrutínio que recebe supera o apoio. Teria sido bastante significativo se Harry não tivesse comparecido à coroação de seu pai, mas não estou surpreso que Meghan não vá, dadas as circunstâncias”.