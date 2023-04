Príncipe Harry e William brigando? Camila festejando? A controversa exposição de Alison Jackson pouco antes da coroação do rei Charles

Aartista Alison Jackson lançou sua exposição com tema de coroação ‘The Crown’ em Londres e é bastante controversa.

Apenas algumas semanas depois Príncipe Harry reivindiquei aquilo Príncipe William o atacou, o fotógrafo britânico capturou o suposto incidente enquanto usava substitutos para recriar a cena.

Procissão real falsa com sósias do rei Charles e Camila engana milhares de fãs em Londres

William é visto estrangulando seu irmão em mais de uma foto, enquanto os dois sósias podem ser ouvidos discutindo em um vídeo produzido por Jackson.

Enquanto isso, Camila também foi tema de muitas fotos tiradas por Jacksonque explicou por que ela gosta da Rainha Consorte.

“Eu amo Camilaela é direta, atrevida e divertida e ela é uma festeira que gosta de fumar e beber, é divertido retratar uma mulher mais velha e sexy”, Jackson afirmou.

Como Alison Jackson trabalha com seus sósias reais?

Alison Jackson criou essas imagens trabalhando com sósias, embora isso não ocorra sem seus próprios problemas.

“Um problema que tenho é que meu Carlos não vai em uma carruagem com o meu Príncipe Harry,” Jackson disse.

“Ele se identifica com o verdadeiro Rei Carlos e ele não quer fazer isso, e eu não quero aborrecê-lo neste momento.”

Também havia um problema em obter o tom exato para atormentarcabelo de.

“Nós temos um problema de cabelo com atormentarEnquanto o atormentar Eu uso tem mais cabelo e é o tom errado de vermelho”, explicou a artista.

“Pedi para ele tingir e pedi para raspar em cima e atrás, mas não caiu bem. Ele me disse para parar.

“As mulheres bonitas são muito fáceis, mas é muito difícil para Rei Carlos, Príncipe William e Príncipe Harry. Estou sempre cuidando deles.”

Há dinheiro no mundo dos sósias reais

Jackson também explicou que este pode ser um negócio muito lucrativo.

“Às vezes, as pessoas não querem admitir que se parecem com alguém ou podem não querer se dar ao trabalho de entrar em contato com uma agência, mas podem ganhar muito dinheiro”, disse ela.