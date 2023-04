Príncipe Harry ‘quente’ vai pular show de coroação para evitar ‘fogos de artifício’ com Katy Perry

Príncipe Harry supostamente perderá o show da Coronation para evitar encontros constrangedores com a cantora pop Katy Perry. Em 2012, Perry fez comentários sedutores sobre o príncipe em O Show de Graham Norton. Perry foi questionado sobre os rumores de que o príncipe Harry a havia solicitado para se juntar à lista de convidados para o jubileu de diamante da falecida rainha “pelo nome”, ao que ela respondeu: “Príncipe Harry? Ele é um ruivo gostoso, não é.”

Quando o comediante Ross Noble brincou que Harry era conhecido por seu amor pelas mulheres, Perry brincou: “Eu estaria aberto a isso.” Perry também brincou sobre Cheryl, que segundo rumores foi vista conversando com Harry na festa após o Concerto do Jubileu, dizendo “Saia meu homem!”

Parece que Harry agora é um bom amigo do noivo de Perry, Orlando Bloome Meghan Diz-se que guarda rancor contra Perada por seu comentário crítico sobre seu vestido de noiva durante uma turnê promocional nos EUA para ídolo americanoonde Perry disse que “teria feito mais uma prova” em relação ao vestido de noiva que Meghan estava usando.

Harry evitará qualquer encontro estranho

Não está claro o quanto esses comentários contribuíram para a decisão de Harry de evitar o show da coroação, mas certamente é uma possibilidade. Uma fonte disse The Daily Star: “Meghan está ciente de um comentário que Katy Perry fez em 2018 sobre seu vestido de noiva e é conhecida por guardar rancor. Embora o comentário não tenha a intenção de magoar, Meghan se sentiu sitiada naquele momento e foi dominada por discussões com a equipe, a Duquesa de Cambridge e Thomas Markle.” Parece que os comentários ainda permanecem crus para Meghan, que se acredita ter “guardado rancor” após os comentários sobre o vestido de noiva.

De qualquer forma, Harry não estará presente no show da coroação, então não haverá nenhum constrangimento com Perry. O show contará com grandes nomes como Pegue isso e Lionel Richiee contará com a presença de cerca de 20.000 membros do público.