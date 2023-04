Príncipe Louis se junta a William e Kate, irmãos na primeira Páscoa real pública

Príncipe Louis cruzou um limiar real – ir à igreja na Páscoa com sua família … algo que seus irmãos mais velhos não fizeram publicamente até o ano passado, então ele os derrotou.

O filho mais novo de Príncipe William dar Kate Middleton – que tem 4 anos, mas fará 5 no final deste mês – foi visto com toda a ninhada no domingo, enquanto a equipe do País de Gales se dirigia à missa para celebrar o dia sagrado … com todos combinando cores em roupas azuis nítidas.

Louis parecia bem comportado enquanto segurava as mãos de sua mãe e de seus pais enquanto ia e saía do St. Capela de São Jorge. Ele até apertou a mão do padre… o que foi bem fofo de se ver.

É interessante que ele tenha feito sua grande estreia tão jovem – você vê, Príncipe Jorge dar Princesa Charlotte só chegou lá pela primeira vez no ano passado aos 8 e 6 anos, respectivamente. Apesar do histórico do PL de encenandoparece que Will e Kate confiavam nele.

Pelo que parece, Lou colocou seu bigode juramento shorts e manteve-se sob controle durante o que é sem dúvida um feriado chato para os pequenos … pelo menos quando uma caça aos ovos não está em jogo.