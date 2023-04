Príncipe William e Kate comemoram 12 anos de casamento com foto romântica e desmentem rumores de separação

Tele duque e duquesa de Cambridge, Príncipe William e Kate Middleton, recentemente comemoraram seu 12º aniversário de casamento com uma foto emocionante compartilhada em suas contas de mídia social. A foto mostra o casal andando de bicicleta em um campo ensolarado, abraçados. A postagem tinha a legenda “12 anos” e um emoji de coração. A imagem destaca as paixões ambientais do casal e reflete seu trabalho contínuo sobre ambientalismo, incluindo o Prêmio Eartshot que eles lançaram.

O casamento do casal em 2011, que foi assistido por milhões em todo o mundo, aconteceu no Abadia de westminster. A dupla se conheceu durante seu tempo na Universidade de St Andrews, na Escócia, e eles tiveram um relacionamento por dez anos antes de se casarem. Desde o casamento, eles tiveram três filhos: Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis.

Kate Middleton dá um tapa na bunda do príncipe William no tapete vermelho do BaftasVOUGE

Suas comemorações de aniversário acontecem apenas alguns dias antes Rei Carlos‘ Coroação, marcada para 6 de maio, após a morte de sua mãe, Rainha Elizabeth IIano passado.

Eles prestaram homenagem no Aberfan Memorial Garden

O casal prestou homenagem às vítimas do desastre de Aberfan em 1966, onde 116 crianças e 28 adultos perderam a vida. Eles visitaram o Jardim Memorial de Aberfaninaugurado pela rainha em 1974, e trazia uma homenagem floral com a mensagem “Em memória amorosa”.

A visita a Aberfan refletiu uma viagem feita pela rainha oito dias após a tragédia. Foi relatado que sua decisão de não visitá-la antes foi um dos maiores arrependimentos de seu reinado. O casal seguiu seus passos e se reuniu com moradores e curadores do Aberfan Memorial Trust para garantir a manutenção do jardim.

O post de aniversário do casal foi recebido com uma onda de parabéns e votos de felicidades dos fãs. É uma prova de seu amor duradouro e de seu compromisso em causar um impacto positivo no mundo.