Príncipe William frustrado com o príncipe Harry por alegações de caso de hacking por telefone: ele nunca mais confiará em Harry

A amigo de Príncipe Williamteria afirmado que o príncipe de Gales não está disposto a depositar nenhuma confiança em seu irmão, Príncipe Harrynunca mais.

Este último alegou que William recebeu um acordo de $ 1 milhão da News Group Newspapers (NGN) por causa de um caso de hacking com o editor do News of the World.

“Quando você pensa que não pode ficar pior, fica”, disse o amigo de William ao The Daily Beast.

“Isso é terra arrasada do Harry. Ao revelar esses segredos, ele está queimando tudo no chão. Ele está deixando bem claro que considera que seu relacionamento com William acabou.

“William nunca mais confiará em Harry. Como ele pode? A verdade é que William absolutamente odeia Harry agora e nunca o perdoará pelo dano que causou à família.

“Os irmãos eram tão próximos quando eram mais jovens que é simplesmente incrível para aqueles de nós que os conheciam naquela época que eles chegaram a um estágio em que Harry está revelando os acordos legais confidenciais de seu irmão.”

Em sua declaração de testemunha, Harry não hesitou em discutir em detalhes as informações que ele tinha sobre o caso de hacking de telefone mencionado acima.

“Meu irmão parecia saber muito mais do que eu sobre hackear telefones, embora não tenha me dito se era esse o caso”, observou Harry.

“No entanto, a NGN ainda resolveu sua reivindicação por uma grande quantia em dinheiro em 2020 sem submetê-lo a um pedido de cancelamento semelhante, sem que nenhum público fosse informado e aparentemente com algum acordo favorável em troca de ele ir ‘silenciosamente’ para falar.

“Isso prova a existência desse acordo secreto entre a instituição e os executivos seniores da NGN – se não estava em vigor, por que diabos William esperou até 2019 para apresentar sua reclamação em circunstâncias em que nossos dois secretários particulares trouxeram e resolveram reivindicações em 2012, e onde ele sabia muito mais sobre o assunto naquela época do que eu, e também por que a NGN não testou seu argumento de limitação contra ele?

“Esta é precisamente a razão pela qual eu não fiz uma reclamação de hacking de telefone contra a NGN até 2019 – se eu tivesse permissão para fazer uma reclamação antes e responsabilizar a NGN adequadamente, é claro que eu teria, especialmente devido à minha antipatia. em relação à NGN e à imprensa tablóide em geral, conforme descrito acima.”