Probabilidades de apostas Jake Paul vs. Nate Diaz liberadas

As probabilidades iniciais de apostas foram divulgadas para a luta de boxe Jake Paul x Nate Diaz em 5 de agosto em Dallas.

De acordo com betonline.ag, Paul abriu como favorito -275 para derrotar Diaz, que é um azarão significativo em +215. Isso significa que uma aposta de $ 100 em Paul retornaria $ 36,36, enquanto a mesma aposta em Diaz retornaria $ 215.

As probabilidades dão a Paul uma porcentagem de vitória implícita de 73%, enquanto Diaz tem uma porcentagem de vitória implícita de 32%.

Paul e Diaz se enfrentam em 185 libras em uma competição de oito rodadas realizada no American Airlines Center em Dallas. O DAZN vai levar a luta no pay-per-view.

Paul está a dois meses de sua primeira derrota no boxe profissional, um revés dividido contra o rival Tommy Fury. Ele inicialmente pediu uma revanche imediata supostamente possibilitada por seu contrato com Fury.

Em outubro passado, Diaz e sua equipe entraram em confronto com os seguranças de Paul em uma luta de boxe entre Paul e o ex-campeão do UFC Anderson Silva. Paul então chamou Diaz para lutar, mas Diaz pareceu mudar de interesse após a derrota do YouTuber para Fury.

Em um comunicado à imprensa anunciando Paul x Diaz, Diaz disse que planeja retornar ao UFC depois de conhecer Paul no ringue.

Paul vs. Diaz Probabilidades de apostas: