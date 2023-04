Probabilidades do Draft da NFL de 2023: poderia haver uma surpresa em # 1 geral?

Tele 2023 Draft da NFL começa na noite de quinta-feira, e ainda há muita intriga e especulação sobre quem será o primeiro no geral para o Carolina Panthers.

Durante meses, rumores indicaram que os Panthers selecionariam um dos quarterbacks de alto nível no topo da maioria dos draft boards. Mas ninguém parece ter certeza de qual chamador de sinal atrai mais Carolina – ou se os Panteras têm algo mais na manga.

Os favoritos de apostas para ir primeiro no geral

De acordo com o DraftKings Sportsbook, Alabama quarterback Bryce Young (-1600) é o favorito das apostas para chegar ao primeiro lugar geral e jogar no Bank of America Stadium na próxima temporada.

Kentucky quarterback Will Levis (+800) e Estado de Ohio o quarterback CJ Stroud (+1200) também está firmemente na conversa para ser a melhor seleção na primeira rodada.

Flóridaé dinâmico Anthony Richardson (+5000) e Tecnologia do Texas Zagueiro Tyree Wilson (+10000) são possibilidades mais remotas.

Houston também está em posição de surpreender no primeiro dia do draft.

Wilson (+130), que frequentou os dois Texas A&M e Tecnologia do Texas, é o favorito a ser draftado com a segunda escolha. DraftKings Sportsbook tem Wilson logo à frente do linebacker do Alabama Will Anderson (+275), bem como os três sinalizadores Levis, Stroud e Young.

O texanos pode até decidir empacotar uma de suas escolhas de primeira rodada em uma troca para conseguir mais ativos ou até mesmo um quarterback veterano, se um mercado para um se desenvolver.