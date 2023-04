Problemas com o pai de Andrew Tate em plena exibição em recente postagem no Twitter

Cfigura polêmica André Tate está atualmente em prisão domiciliar na Romênia enquanto as autoridades investigam sérias acusações contra ele. Ele aparentemente está usando esse tempo para refletir sobre algumas lições de vida entregues a ele e a seu irmão mais novo. Tristão por seu pai, Emory Tateque foi um grande mestre de xadrez internacional americano.

Andrew, 36, é um misógino autoproclamado. As pessoas dizem para ele pensar na mãe ou na irmã quando diz coisas horríveis sobre as mulheres, mas o problema é que ele também não as respeita.

Andrew Tate mostra nova coleção de scooters Bugatti de $ 12.000

Sempre que fala da mãe, Andrew é seco e baixo, mas sempre fala do pai com grande admiração.

“Quando eu era criança, meu pai me batia aleatoriamente”, Andrew twittou. “Me empurrou. Sem parar. Por fim, aprendi a empacotar com extrema proficiência. Então ele empurrou com mais força. Quando eu era mais velho, ele fez isso com Tristan também. Eu me lembro de assistir. ‘Por que nos empurrar pai?’ ‘Então você aprende a se levantar.'”

Apesar de seu pai ser um alcoólatra que costumava deixar a família por meses a fio, Andrew não consegue deixar de transformar uma história de abuso em um conto de resiliência.

As histórias de Andrew Tate sobre seu pai, reais ou falsas?

Os dois irmãos não se falam com a irmã, que supostamente não concorda com seu estilo de vida ou modo de pensar.

Essa mentalidade, no entanto, aparentemente foi transmitida a eles por seu pai, a quem eles ainda tentam agradar quase 10 anos após sua morte.

As histórias de Andrew sobre seu pai costumam ser sobre como ele os ensinou a revidar, mas também se encaixam perfeitamente em sua agenda, então é possível que ele esteja apenas inventando à medida que avança.

É claro que Andrew ainda tem problemas decorrentes de como seu pai o tratou, sem amor. Emory era um homem amargo que fez muito pouco da vida depois de ser considerado um pioneiro da comunidade negra no xadrez.