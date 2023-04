Processo Seletivo da Prefeitura de Porto Alegre-RS para Níveis Médio e Superior

A Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no estado do Rio Grande do Sul, faz saber aos interessados abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 05 vagas em cargos de nível médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Enfermeiro (1 vaga); Médico Especialista – Medicina do Trabalho (1 vaga); Técnico em Laboratório e Análises Clínicas (1 vaga); Técnico em Radiologia (1 vaga); e Técnico em Segurança do Trabalho (1 vaga).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração.

Os salários oferecidos variam entre R$1.775,22 a R$3.006,52, por carga horária de 20 a 30 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas do seletivo poderão se inscrever até às 17h do dia 16 de maio de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora da Fundatec. O valor da inscrição oscila entre R$94,50 a R$168,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova objetiva (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa; legislação; conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 9 de julho de 2023.

O seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ENFERMEIRO: Descrição Analítica: prestar serviços em hospitais, unidades sanitárias ambulatórios e seções de enfermagem; prestar assistência a pacientes hospitalizados; fazer curativos; aplicar vacinas e injeções; ministrar remédios; responder pela observância das prescrições médicas relavas a pacientes; velar pelo bem-estar físico e psíquico dos pacientes; supervisionar a esterilização do material nas áreas de enfermagem; prestar socorros de urgência; orientar o isolamento de pacientes; entre outras atividades.

TÉCNICO EM LABORATÓRIO E ANÁLISES CLÍNICAS: Descrição Analítica: coletar material empregando técnicas e instrumentação adequadas para testes e exames de laboratório, manipular substâncias químicas para preparo de soluções e reagentes; preparar amostras para realização de exames; orientar as atividades da equipe auxiliar, executando as técnicas e acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos para garantir a integridade física e fisiológica do material coletado e exatidão dos exames e testes laboratoriais;

TÉCNICO EM RADIOLOGIA: Descrição Analítica: executar o conjunto de operações necessárias à impressão, revelação, secagem, fixação e montagem dos filmes de Raio X; registrar o número de radiografias realizadas discriminando tipos, regiões e requisitantes para possibilitar a elaboração de boletim estatístico; atender e preparar as pessoas a serem submetidas a exames radiológicos, tomando as precauções necessárias; preparar fichas, registros e outros elementos relativos ao trabalho; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.



EDITAL nº 041/2023: clique aqui