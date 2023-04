Processo Seletivo SEAP-PA Oferece 384 Vagas para Diversas Áreas e Níveis de Escolaridade.

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), no estado do Pará, está com inscrições abertas para processo seletivo que visa contratação de profissionais em diversas áreas.

Há oportunidades para diferentes regiões do estado. Os candidatos devem ter nível fundamental, médio ou superior para concorrer a uma das vagas.

As inscrições são gratuitas e os interessados devem efetivar a participação no certame diretamente pelo site do governo estadual até o dia 20 de abril.

Os candidatos serão avaliados por meio de entrevista, análise documental e investigação social.

Os salários oferecidos pela SEAP – PA vão de R$ 1.215,50 a R$ 1.724,64 mensais mais gratificação de R$ 1.000,00.

Vagas e salários SEAP – PA

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), no estado do Pará oferece, por meio de processo seletivo, 348 vagas para preenchimento imediato.

As oportunidades são para candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior distribuído entre os seguintes cargos, vagas e localidades de atuação:

Redenção

Técnico em Gestão Penitenciaria/Odontologia – 1 vaga;

Santarém

Assistente Administrativo – 7 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Medicina – 1 vaga;

Marabá

Assistente Administrativo – 4 vagas;

Eletricista – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Medicina – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Psicologia – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Serviço Social – 1 vaga;

Ananindeua

Assistente Administrativo – 4 vagas.

Belém

Assistente Administrativo – 192 vagas;

Assistente de Informática – 1 vaga;

Motorista – 17 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Gestão de Informática – 1 vaga;

Técnico em Gestão de Infraestrutura/Engenharia – 4 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Ciências Sociais – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciária/Farmácia – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Psicologia – 10 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Serviço Social – 10 vagas;

Técnico em Gestão Pública/Ciências Contábeis – 1 vaga.

Marituba

Assistente Administrativo – 6 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Serviço Social – 1 vaga.

Castanhal

Assistente Administrativo – 1 vaga.

Santa Izabel do Pará

Assistente Administrativo – 20 vagas;

Assistente de Agropecuária – 2 vagas;

Auxiliar de Serviços de Agropecuária – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 23 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Enfermagem (4);

Técnico em Gestão Penitenciaria/Medicina – 2 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Odontologia – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Serviço Social – 2 vagas.

Tucuruí

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Odontologia – 1 vaga.

Breves

Técnico em Gestão Penitenciaria/Nutrição – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Psicologia – 1 vaga.

Bragança

Assistente Administrativo – 2 vagas.

Capanema

Assistente Administrativo – 1 vaga.

Salinópolis

Técnico em Gestão Penitenciaria/Medicina – 1 vaga.

Tomé Açu

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga.

Itatubá

Assistente Administrativo – 2 vagas.

Abaetetuba

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga.

Cametá

Assistente Administrativo – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Enfermagem – 1 vaga;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Medicina – 1 vaga.

Vitória do Xingu

Assistente Administrativo – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas;

Técnico em Gestão Penitenciaria/Psicologia – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela SEAP – PA variam entre R$ 2.000,00 a R$ 4.917,86, mais R$ 1.000,00 de gratificação para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar escolaridade mínima exigida para o cargo, além de ser maior de 18 anos, brasileiro e estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino).

Inscrições SEAP – PA

Os interessados em participar do processo seletivo para a SEAP – PA devem realizar a inscrição entre os dias 17 de abril de 2023 a 20 de abril de 2023 diretamente pelo site.

Não será cobrada nenhuma taxa de inscrição.

Etapas processo seletivo SEAP – PA

O processo seletivo para a SEAP – PA contará com as seguintes etapas:

Entrevista de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Análise documental de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Investigação social de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

A entrevista está prevista para o dia 11 de maio de 2023.

O processo seletivo SEAP PA terá validade de um ano, contado a partir da data de homologação do certame, podendo ser prorrogado mais uma vez por igual período de tempo a critério da administração municipal.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo e as atribuições de cada cargo.