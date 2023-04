Produtor Roccstar segurou homem se esgueirando em seu telhado sob a mira de uma arma até a chegada da polícia

Intrusos cuidado em Leon “Rockstar” Youngblood Jr. ‘s home – quando a estrela de “Love & Hip Hop: Hollywood” encontrou um cara rastejando em seu telhado, ele lidou com isso sozinho … de acordo com a aplicação da lei.

Policiais dizem que a venda de platina Chris Brown O produtor disse aos policiais que foi acordado um pouco depois das 5h da manhã de segunda-feira por um alarme alertando-o de que alguém estava no telhado da garagem de sua casa em Chatsworth, Califórnia.

O suspeito foi avaliado no hospital por ferimentos antes de ser preso por tentativa de roubo, vandalismo e posse de ferramentas de roubo.

Entramos em contato com a Roccstar para ver onde está sua mente depois de tudo Israel Adesanya é seu visitante. Voltaremos com as atualizações!!!