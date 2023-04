Programa de Emprego do Governo para Usuários do Cadúnico

O Governo Federal está montando uma espécie de projeto que visa ligar pessoas que estão no Cadúnico aos empresários que estão precisando contratar funcionários. A ideia é que as empresas priorizem cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social a conseguirem uma fonte de renda fixa e a não mais precisarem receber benefícios sociais.

A ideia em questão já tinha sido ventilada pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT) em entrevista recente. Nesta terça-feira (25), ele voltou a falar sobre o tema, enquanto participava de uma reunião com parlamentares no Congresso Nacional. Entre outros pontos, ele lembrou que o Cadastro conta com mais de 90 milhões de inscritos.

“Em janeiro deste ano, o Brasil tinha 94 milhões de pessoas no Cadúnico. Isso significa que quase a metade da população de um país que está entre as dez maiores potências econômicas no mundo vive na pobreza. Destes 94 milhões, 55 milhões estão na extrema pobreza. Estou falando de um quarto da população de um país, que é o quarto maior produtor de alimentos”, disse o Ministro

“A cena que eu quero ver se repetir é a de pessoas com a carteira assinada sendo entregue, e renda sendo elevada, e ela podendo devolver para outra pessoa que precisa o cartão do Bolsa Família”, completou o Ministro do Desenvolvimento Social em conversa com jornalistas.

Contratos do poder público

Wellington Dias chegou a sugerir que os contratos feitos pelo poder público poderiam passar a tomar também como base os dados do Cadúnico.

“Que tal se nos contratos de Senado, Câmara, Executivo, Judiciário, estados, municípios e setor empresarial a gente for ao Cadúnico e ali abrir uma possibilidade para qualificar pessoas que querem apenas uma oportunidade?”, questionou o Ministro.

“Entre as 55 milhões de pessoas que estão na extrema-pobreza, temos 27,5 milhões em idade de trabalhar, querendo trabalhar e empreender e não têm oportunidade. Ali vamos encontrar pessoas com ensino médio, ensino técnico, ensino superior e pós-graduação”, seguiu ele.

Os cortes no Bolsa Família

Na reunião que aconteceu no Senado Federal, os membros também discutiram a situação das pessoas que foram excluídas do programa social entre os meses de março e abril. Dados do Ministério apontam que mais de 1,5 milhão de pessoas deixaram de receber o Bolsa Família.

O senador Humberto Costa (PT-PE), que estava presente na reunião, argumentou que a gestão anterior teria trabalhado para inserir o maior número de cidadãos possível no projeto Auxílio Brasil apenas com o objetivo de vencer as eleições.

“Não havia qualquer critério para garantir o acesso das pessoas aos benefícios — a não ser o critério político. Termos mais de 1,5 milhão de beneficiários que não se enquadravam nos critérios utilizados caracteriza um processo de injustiça completa”, opinouCosta.

“Os mais pobres, além de conviver com a miséria e a fome, tinham que conviver com uma política marcada pela desigualdade. Essas pessoas que receberam indevidamente devem ser obrigadas a ressarcir o poder público”, seguiu ele.

Bolsa Família



Dados mais recentes do Ministério do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome apontam que pouco mais de 21 milhões de pessoas estão aptas ao recebimento do Bolsa Família neste mês de abril.

Nesta terça-feira (25), por exemplo, os pagamentos estão sendo feitos para as pessoas que possuem o Número de Identificação Social (NIS) final 7. Veja o detalhamento no calendário abaixo:

Usuários com NIS final 1: 14 de abril (sexta-feira);

Usuários com NIS final 2: 17 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 3: 18 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 4: 19 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 5: 20 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 6: 24 de abril (segunda-feira);

Usuários com NIS final 7: 25 de abril (terça-feira);

Usuários com NIS final 8: 26 de abril (quarta-feira);

Usuários com NIS final 9: 27 de abril (quinta-feira);

Usuários com NIS final 0: 28 de abril (sexta-feira).