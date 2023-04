Projeto Pela Paz nas Escolas é realizado em Penedo pelo Ministério Público e Conselho Tutelar

Secom PMP

Estudantes de escolas situadas em Penedo estão recebendo a visita de representantes do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente e da Promotoria da Infância e Juventude, representada pelo promotor de justiça João Batista Filho.

O trabalho conjunto apresenta, até o próximo dia 20, o ciclo de palestras Pela Paz nas Escolas, projeto que visa tranquilizar a comunidade escolar, dissipando o sentimento de medo criado por postagens nas redes sociais.

“O comportamento não deve mudar. Os estudantes precisam continuar frequentando as aulas porque todas as instâncias estão atentas”, afirma o representante do Ministério Público Estadual sobre a atenção dada ao assunto nas unidades de ensino, pelas polícias, órgãos de fiscalização e esferas governamentais.

“Diante do trabalho dos setores de inteligência, não há nenhum indicativo que esse tipo de situação de violência irá acontecer em Penedo”, destaca o promotor João Batista Filho, elogiando a investigação do delegado regional Rômulo Andrade e do 11º BPM.

As palestras apresentadas nesta sexta-feira, 14, na Escola Estadual Gabino Besouro também orientam alunos e alunas sobre bullying e empatia.

“Trata-se também sobre o mau comportamento de alguns nas redes sociais por quem faz questão de disseminar o medo e o terror entre as pessoas, para que elas não se impressionem e tenham a certeza que, na escola, todos estão em segurança”, afirma João Batista.