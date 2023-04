Proprietário do Cardinals acusado de trapaça, discriminação, assédio e má conduta grave pelo ex-vice-presidente da equipe

Aé o NFL offseason está em andamento e as equipes estão se preparando para o Draft da NFL de 2023 em Cidade de Kansasa equipe que detém a terceira seleção geral está sob o escopo depois que seu proprietário foi acusado de má conduta grave, incluindo trapaça, assédio e discriminação, entre outras coisas, por um ex-executivo, ESPN relatórios.

Terry McDonoughque é um ex Arizona Cardinals executivo, entrou com um processo de arbitragem com o comissário da NFL Roger Goodellalegando que o proprietário, Michael Bidwillinstruiu-o e depois treinador principal Steve Wilkespara se comunicar com o ex-gerente geral da equipe, Steve Keimpor meio de telefones descartáveis ​​enquanto cumpria uma suspensão de cinco semanas por extrema DUI em 2018.

“Em resposta à objeção de McDonough ao esquema ilícito de telefone queimador, Bidwill xingou, repreendeu e repreendeu formalmente McDonough e, finalmente, rebaixou-o – prejudicando irrevogavelmente a trajetória de 34 anos de carreira de McDonough na National Football League”, explica o processo de arbitragem. .

“Bidwill também sujeitou McDonough a bullying, zombaria, assédio e comportamento abusivo.”

McDonough também expressou que há provas de Michael Bidwill interceptar os resultados e cancelar uma pesquisa de engajamento de funcionários com todos os funcionários da organização, depois que o executivo a conduziu em 2019.

Ele também afirma que o proprietário fez duas mulheres grávidas chorarem depois que ele gritou com elas em uma demonstração clara de maus-tratos abusivos e intimidadores.

Conselheiro do Arizona Cardinals diz que as acusações são “extremamente falsas”

Jim McCarthyconsultor externo de relações públicas da Arizona Cardinalscontado ESPN que eles são relutantemente obrigados a fornecer uma resposta pública e algum contexto para as alegações irresponsáveis ​​e decepcionantes feitas por Terry McDonoughacusando-o de querer dinheiro.

“As alegações que ele fez em um processo de arbitragem são totalmente falsas, imprudentes e uma manobra oportunista para obter ganhos financeiros.”