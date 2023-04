Proprietários do UFC na Endeavor compram a WWE com planos de combinar promoções em uma empresa de capital aberto

A Endeavor – empresa controladora do UFC – fechou um acordo para comprar uma participação majoritária na World Wrestling Entertainment (WWE).

O acordo, que foi relatado pela primeira vez pela CNBC, fará com que a Endeavor assuma 51% do controle da equipe de wrestling profissional, com os outros 49% mantidos pelos atuais acionistas. Como resultado do acordo de propriedade, espera-se que a Endeavor crie uma nova empresa de capital aberto que combinaria os ativos do UFC e da WWE.

Ari Emanuel, que atualmente é CEO da Endeavor, atuaria como presidente executivo da empresa que combina WWE e UFC. Mark Shapiro será presidente e diretor de operações da Endeavor e da nova empresa

Dana White permaneceria como presidente do UFC, enquanto Nick Khan permaneceria no comando da WWE sob o novo guarda-chuva de propriedade.

“Esta é uma rara oportunidade de criar um puro jogo global de esportes e entretenimento ao vivo, construído para onde a indústria está se dirigindo”, disse Emanuel em um comunicado. “Durante décadas, Vince e sua equipe demonstraram um incrível histórico de inovação e criação de valor para os acionistas, e estamos confiantes de que a Endeavor pode agregar valor adicional significativo aos acionistas ao reunir o UFC e a WWE”.

A compra da WWE é o mais recente grande investimento da Endeavor depois que a empresa, anteriormente mais conhecida como uma agência de talentos que operava como William Morris Endeavor, comprou o UFC em 2016 por pouco mais de US$ 4 bilhões. O investimento no UFC valeu a pena para a Endeavor, com a promoção do MMA servindo constantemente como uma parte significativa dos ganhos gerais da empresa, incluindo US$ 1,3 bilhão em receita gerada em 2022.

Como parte do acordo para comprar a WWE, a Endeavor colocou uma avaliação do UFC em mais de $ 12 bilhões.

A venda para a Endeavor ocorre depois que a WWE foi comprada durante a maior parte do ano passado, com a equipe de wrestling profissional continuando a arrecadar lucros monstruosos, incluindo US $ 1,29 bilhão em receita em 2022.

Mais recentemente, a WWE enfrentou uma série de controvérsias – principalmente impulsionadas pelo agora ex-proprietário McMahon, depois que ele se aposentou brevemente da empresa devido à revelação de que havia pago milhões de dólares em acordos por suposta má conduta, que incluía casos anteriores com várias mulheres. . Um arquivamento da SEC mostrou que McMahon pagou US$ 14,6 milhões em suborno a várias mulheres por supostas acusações de má conduta sexual entre 2006 e 2022.

McMahon acabou deixando seu cargo de presidente executivo apenas para retornar à empresa meses depois, o que levou a um recente contrato de trabalho de dois anos que ele alcançou com a WWE. Como resultado do retorno de McMahon, sua filha Stephanie McMahon realmente deixou a empresa e uma função de co-CEO que ela dividia com Khan.

Seu marido, Paul Levesque – mais conhecido por seu nome artístico “Triple H” – continua fazendo parte da WWE com controle criativo sobre a empresa, papel que assumiu quando McMahon se aposentou.

O novo contrato de trabalho assinado por McMahon o verá continuar na WWE sob a propriedade da Endeavor e ele responderá diretamente a Emanuel.

Apesar da atenção negativa em torno de McMahon, a WWE continuou a crescer com os preços das ações subindo mais de 33% em 2023, o que dá à empresa um valor de mercado de pouco menos de US $ 7 bilhões. A WWE também está olhando para um novo contrato de mídia e direitos de transmissão em um futuro próximo, que pode gerar uma receita ainda maior nos próximos anos.

Em fevereiro, como parte de uma teleconferência trimestral com investidores, Emanuel abordou a possibilidade de a Endeavor comprar a WWE, embora tenha se recusado a falar sobre detalhes. Ele disse que a Endeavor trabalhou duro para pagar as dívidas da empresa, e é por isso que ele parecia duvidar do interesse em comprar a WWE.

“Não vamos nos alavancar, pois fizemos um bom trabalho de desalavancagem”, disse Emanuel. “Vamos continuar a desalavancagem. No que se refere à WWE, é um produto inacreditável. Vicente [McMahon] é um grande negócio criativo inacreditável.

“Temos um relacionamento de longa data com eles há mais de duas décadas. Estamos fazendo, como indiquei, negócios locais com eles e negócios de streaming de dados com eles. Portanto, seu negócio é realmente valioso, mas não faremos nada no que se refere a mudar nossa posição de alavancagem agora.”

Obviamente, esses planos mudaram com a Endeavor agora possuindo uma participação majoritária na WWE para adicionar a empresa de luta livre profissional a um portfólio crescente ao lado do UFC.